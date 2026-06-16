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Torreira'dan veda paylaşımı: Gözyaşlarıyla ayrıldı

Torreira'dan veda paylaşımı: Gözyaşlarıyla ayrıldı

Galatasaray'ın yıldızı Lucas Torreira, can dostu ve yardımcısı Eray Saylan'a gözyaşları içinde veda etti.

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Hasan Demir
Hasan Demir Takvim.com.tr Magazin

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