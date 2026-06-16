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Torreira'dan veda paylaşımı: Gözyaşlarıyla ayrıldı
Torreira'dan veda paylaşımı: Gözyaşlarıyla ayrıldı
Giriş Tarihi: 16 Haziran 2026 16:30
Güncelleme Tarihi: 16 Haziran 2026 16:33
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Galatasaray'ın yıldızı Lucas Torreira, can dostu ve yardımcısı Eray Saylan'a gözyaşları içinde veda etti.
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