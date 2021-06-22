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SON DAKİKA: Haftalık vaka tablosu açıklandı! İstanbul, Ankara ve İzmir'de son durum...

SON DAKİKA: Haftalık vaka tablosu açıklandı! İstanbul, Ankara ve İzmir'de son durum...
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 12-18 Haziran haftalık koronavirüs vaka sayılarını duyurdu. Koca, "Vaka sayılarının düşüş hızı azalsa da normalleşmeye engel değil" ifadelerini kullandı. Peki, İstanbul, Ankara ve İzmir'de son durum ne?


Sağlık Bakanı Koca, 12-18 Haziran arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.



DÜŞÜŞ HIZININ AZALMASI NORMALLEŞMEYE ENGEL DEĞİL
Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden haftalık verileri değerlendiren Bakan Koca, "İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Vaka sayılarının düşüş hızı azalsa da normalleşmeye engel değil. Aşı ile bitecek" ifadelerini kullandı.

İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE SON DURUM
İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 51,27, Ankara'da 93,11, İzmir'de 25,99 oldu.

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