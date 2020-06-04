Gazeteci Cüneyt Özdemir'den polis düşmanlarına sert tepki: Bizdeki bazı muhalifler gerzek

04.06.2020 02:39

Gazeteci Cüneyt Özdemir, YouTube kanalından yaptığı yayında ABD'deki George Floyd olaylarından bahsederken, Türkiye'de de benzer bir güruhun olduğundan söz etti. Özdemir, ''Bizde bazı gerzekler var. Hayatını polis karşıtlığına kurmuş, niye adam çünkü muhalifim, polisten nefret ediyorum diyor. Yarın bir gün hırsız evine gelince, başına bir iş gelince hemen polisi arıyorsun. Bizdeki bazı muhalifler muhalif filan değil gerzek. Devletten nefret ediyorum diyorlar. Nerede yaşayacaksın diyorsun "komünde" la git..." diyerek tepkisini dile getirdi.