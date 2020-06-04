ABD'deki gösterilerde Faslı gençten Başkan Erdoğan'a övgü dolu sözler

04.06.2020 00:47

ABD'de Floyd'un polis tarafından öldürülmesinin ardından başlayan gösteriler şiddetini her geçen gün artırmaya devam ediyor. ABD'deki gösteriler sırasında Anadolu Ajansı muhabirini gören Fas asıllı Amerikalı bir genç Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında söylediği sözler ile gündem oldu.