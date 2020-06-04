ABD'de Floyd'un polis tarafından öldürülmesinin ardından başlayan gösteriler şiddetini her geçen gün artırmaya devam ediyor. ABD'deki gösteriler sırasında Anadolu Ajansı muhabirini gören Fas asıllı Amerikalı bir genç Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında söylediği sözler ile gündem oldu.
ABD'deki gösterilerde Faslı gençten Başkan Erdoğan'a övgü dolu sözler
04.06.2020 00:47
- ABD'deki gösterilerde Faslı gençten Başkan Erdoğan'a övgü dolu sözler
- ABD'de polisin öldürdüğü George Floyd'un kızı Gianna'dan dünyaya mesaj
- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Bilim Kurulu toplantısı sonrası önemli açıklamalar
- Trablus Uluslararası Havalimanı darbeci Hafter’den geri alındığında yaşanan ilk sevinç anları böyle görüntülendi
- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca uyardı: Son vakanın tespit ve tedavisine kadar risk devam edecektir
- Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Türkiye'de provokasyon mevsimi kapalıdır
- Ömer Çelik’ten Bakan Berat Albayrak’ı aile kavramı üzerinden hedef Alan CHP’li Öztrak’a tepki
- Son dakika: İstanbul Valiliği duyurdu: Toplu taşımada üçte bir oranında ayakta yolcu alınabilecek
- Son dakika: İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın fabrikası mühürlendi kaçak çiftliğine ceza kesildi
- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan Barış Çakan'ın ailesine taziye ziyareti!
- Annesini merdivenden iten kızın videosu sosyal medyayı ayağa kaldırdı
- SON DAKİKA HABERİ: MEB'ten yüz yüze telafi eğitimi açıklaması! İlkokul, ortaokul, lise telafi eğitim hangi tarihte?