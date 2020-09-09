FOX TV’de Selçuk Tepeli’den seviyesiz yorum: Ne kadar düdüklendiğini anlamıyorsun

09.09.2020 09:05

Amerikan sermayesiyle Türkiye'de tetikçilik yapan FOX TV'nin yeni sunucusu Selçuk Tepeli, provokatör Fatih Portakal'ın seviyesizliğini devam ettiriyor. Tepeli, Türkiye'nin dört bir yanında hizmete açılan köprüler çamur attı ve köprü ücretleriyle ilgili, "Ne kadar düdüklendiğini anlamıyorsun" şeklinde seviyesiz bir yorumda bulundu. Tepeli'nin bu yorumu tepkilere neden oldu.

Geçtiğimiz günlerde Amerikan sermayesiyle Türkiye'de tetikçilik yapan FOX TV'den ayrılan provokatör Fatih Portakal'ın yerine ana haber bültenini Selçuk Tepeli sunmaya başlamıştı.

Tepeli dün akşam sunduğu bültende, Türkiye'ye kazandırılan köprülerle alakalı bir haberi anons etmeden önce konuya ilişkin yorumlar yaptı.



"NE KADAR DÜDÜKLENDİĞİNİ ANLAMIYORSUN"

Köprülerin ücretlerine ilişkin seviyesiz kelimelerle eleştiriler getiren Tepeli, "Üstünden geçsek de geçmesek de para ödediğimiz, geçerken de ne kadar ödediğimizi kestiremediğimiz çünkü bunun önüne arkasına bir takım otoyollar konuluyor. Geçen varsa bilir yani orada ne kadar düdüklendiğini gerçekten anlamıyorsun. Dolayısıyla öyle rahatsız edici bir şey ki.." ifadelerini kullandı.





Tepeli'nin bu seviyesiz cümleleri sosyal medyada dolaşıma girerken binlerce kullanıcının tepki göstermesine neden oldu.