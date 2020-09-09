Barzani'den PKK’ya sert tepki: Asıl ahlaksız sizlersiniz

09.09.2020 09:05

IKBY Başkanı Barzani’nin Ankara’yı ziyaret etmesini eleştiren terör örgütü PKK’ya KDP’den yanıt geldi. Açıklamada, ‘PKK’nın bir baş ağrısı haline geldiği’ vurgulandı ve “Size ahlaksızlığın ne olduğunu söyleyelim. Ahlaksızlık halkın malını mülkünü gasp etmek ve yüzlerce köyü viran etmektir” dendi.