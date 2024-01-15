Fon vurgunuyla futbolcuları dolandıran Seçil Erzan davasında flaş gelişme! Semih Kaya duruşma salonundan çıkarıldı

Yüksek kar getirisi bulunan güvenilir bir fon olduğunu ve Fatih Terim gibi isimlerin de bu fona dahil olduğunu söyleyerek aralarında tanınmış futbolcular Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan'ın da bulunduğu 21 kişiyi yaklaşık 25 milyon dolar ile 7 milyon 384 bin lira dolandırdığı iddia edilen Şube Müdürü Seçil Erzan'ın yargılanmasına İstanbul 41.Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı.

SEMİH KAYA DIŞARI ÇIKARILDI

Duruşmada tanık dinlemesine geçileceğini söyleyen mahkeme başkası tanık Semih Kaya'yı duruşma salonuna çağırdı. Kaya'nın salonda girdiği sırada Seçil Erzan söz isteyince mahkeme başkanı tanık Semih Kaya'nın dışarı çıkarılmasını söyleyerek Erzan'a söz verdi.

"HERKES DOĞRULARI SÖYLESİN"

Söz alan Seçil Erzan, söylediği her şeyin doğru olduğunu ancak kanıtlayamadığını her konuşanın kendisini yalanladığını söyleyerek, "Tüm fazla aldığını belirttiğim kişilerle ilgili MASAK raporları, hesaplara nakit yatan, nakit çeken olacak şekilde teknik raporlarla sizden yardım istiyorum. Nazlı Can'ın etrafındaki kişiler, Semih Kaya ve Fırat Özdemir hepsi araştırılsın. Doğru söylediğimin ortaya çıkması için araştırılmasını istiyorum. Çünkü ben söylediklerimi ispatlayamıyorum" dedi.

"BU PARALAR BENDE DEĞİL"

"Herkes doğrularını söylesin kim ne aldığını söylemezse maddi gerçeği ortaya çıkaramayız" diyen Erzan, "Bankanın bunu fark etme imkanı vardı. O an teftiş Bülent Çeviker Emre Çolak olmayacaktı. Gerçek mağdurlar var. Bunların tek tek ortaya çıkmasını istiyorum" dedi.

Daha sonra müşteki Nuray Şengüler'e söz verildi. Milliyet'te yer alan habere göre, ifade veren Nuray Şengüler, 5 milyon lira ve 56 bin dolar Erzan'ın fondan bahsetmesi sonrasında banka içerisinde verdiğini belirterek şikayetçi olduğunu söyledi.

SEMİH KAYA TANIK OLARAK DİNLENDİ

Müşteki Nuray Şengüler'in ifadesinin ardından tanık Semih Kaya yeniden salona alındı. 2011 yılında Galatasaray'da oynamaya başladıktan sonra bankanın Florya şubesinde hesabının açıldığını söyleyen Semih Kaya, "Seçil Erzan bana saklı bir fon olduğunu söyledi. Avantajlarından bahsetti. Ciddi şekilde iyi getirisi olduğunu ve yatırım fonu olduğunu söyledi. 2022 Nisan ayında ilk olarak 300 bin doları bu fona yatırdım. Daha sonra Mayıs ayında mevduat hesabı açıp para yatırdım. Hesaptaki parayı görmüş olmalı ki beni yeniden aradı ve bu parayı da fona yatırmamı söyledi. Ben de mevduatımı bozup 1.2 milyon Euro parayı Seçil Erzan ve Ali Yörük'e teslim ettim" dedi.

"3.5 MİLYON DOLAR ALDIM"

Verdiği tüm paraların karşılığında dekont aldığını söyleyen Semih Kaya, "Çek Cumhuriyeti'nde oynadığım zamandan orada da hesabım vardı. O hesaptaki paramı da çekip Levent Büyükdere şubedeki kendi hesabıma geçirdim. Bu da 2.2. milyon Euro gibi bir miktardı" dedi.

Araya giren mahkeme başkanı, "Sürekli para veriyorsunuz. Hiç almadınız mı? Biraz da aldıklarından bahsedin" dedi. Bunun üzerine Semih Kaya, "Aldığım paralar oluyordu. Parça parça olmak üzere 3.5 milyon dolar para aldım. Aldığım paraları yeniden hesaba aktarıyordum. Paraları yatırırken Seçil Erzan şube müdürü olarak yanımdaydı. Sözleşmelerimiz var. Banka kaşeli imzalı belgeler var elimde" dedi.

"SELÇUK İNAN'I BEN DAHİL ETMEDİM"

Selçuk İnan'ı kendisinin fona dahil ettiğine dair çıkan haberlerin gerçek olmadığını söyleyen Kaya, Seçil Erzan ile yaptığı bir yazışmayı okudu. Yazışmada Seçil Erzan'ın, "Selçuk İnan'ı hoca söyledi" dediği kısmı okuyan Semih Kaya, Seçil Erzan'ın kendisini ikna etmek için bankanın üst düzey yöneticilerinden olan Mehmet Aydoğdu ile arasında geçen bir maili de okudu. Semih Kaya mailin ekran görüntüsünü gösterince, mahkeme başkanı görüntünün mahkemeye verilmesini istedi.

"EVİNE BİR KEZ GİTTİM. KENDİSİ ÇAĞIRDI"

Seçil Erzan'ın evine bir kez gittiğini söyleyen Kaya, "Mart ayında ödeme alamadığımız bir dönemdi. Ödeme çıktığını söyleyerek beni evine çağırdı. O dönem kamptaydım. Çıkamayacağımı düşünüp beni çağırdığını düşünüyorum. Çıktım gittim. 15 dakika kadar evinin önünde konuştuk. Her şeyin düzeleceğini söyleyip beni ikna etmeye çalıştı" dedi.

"MATEMATİĞİNDE BİR SIKINTI VAR SÜREKLİ KURGU PLANLIYOR"

Semih Kaya toplamda 4.1 milyon doları Seçil Erzan'a verdiğini ve Erzan'ın kendisine 10 milyon dolar alacağını söylediğini anlattı. Mahkeme başkanının, "Aranızda husumet var mıydı?" sorusu üzerine Semih Kaya, "Benim ona bir düşmanlığım yoktu. Husumetimiz de yoktu" dedi. Mahkeme başkanının, "Sanık en çok parayı sizin aldığınızı söylüyor. Buna ilişkin ne diyeceksiniz?" diye sorunca tanık Semih Kaya, "Herhalde matematiğinde bir sıkıntı var. Kendi tarafından sürekli bir kurgu planlanıyor" dedi.

"BASKI KURMADIM ŞİDDET UYGULAMADIM"

Seçil Erzan'ın avukatı tarafından, "Paranızı almak için mi baskı yaptınız?" sorusu üzerine Semih Kaya, "Baskı yapmadım" dedi. Avukatın ısrarlı soruları sonrası Semih Kaya, "İlk duruşmada benim Seçil Erzan'ı tehdit ettiğim, şiddet uyguladığım söylendi. Avukat hanım televizyonda da bunları söyledi. Ancak Cuma günü yapılan duruşmada Seçil Erzan bunları yapmadığımı söyledi" dedi.

Duruşma devam ediyor.

Seçil Erzan davasında büyük gün!

İLK İKİ DURUŞMADA NELER OLMUŞTU?

Hayatında olan herkesin yaşam standartlarının yükseldiğini söyleyen Seçil Erzan, "Arabaları bir üst modele çıkıyordu. Tarlalar alıyorlardı. Gelirlerinin 3,5 katı kadar paralar kazanıyorlardı" dedi. Evrim Pınar Güzel'den, "Değerlendireceğim" diyerek para aldığını anlatan Erzan, "İlk başta değerlendirdim. Ancak sonra değerlendirmeye çalıştım. Ancak değerlendiremedim. Zaten aldığım parayı 1 saat sonra başkası kapıyordu. Arda'ya da 'Para değerlendiriyorum' dedim. Kimseye fon demedim. Semih Kaya'ya çok fazla harcama yapmaması için 'Yeterince kazandın verdiğinden çok fazla geri aldın, yavaş harca' dedim. 2021 Aralık ayından sonra Bülent Çeviker, Emre Belözoğlu'ndan sonra aklıma ne geliyorsa söylemeye başladım. Fatih Terim ya da Hakan Ateş fonu demedim, abuk sabuk şeyler söyledim" ifadelerini kullandı.

EMRE'NİN PARASINI HERKESE DAĞITTI

Mahkeme başkanının Emre Belözoğlu'ndan aldığı parayı ne yaptığını sorması üzerine Seçil Erzan, "Aslında onun parası herkese dağıldı. 800 bin doları Semih Kaya'a, 300 bin doları Fırat Özdemir'e verdim. Diğerleri de dağıldı" dedi.

"PARADA ASLA GÖZÜM YOKTU"

Seçil Erzan, "Geleceğimi kaybettim, İşimi kaybettim insanlar mağdur oldu. Herkesten çok özür dilerim. Ben banka müdürü olmasaydım, sadece Seçil Erzan olsaydım kimse bana bu parayı vermezdi. Kimilerinin kızı, kimilerinin kardeşi, kimilerinin Secosu, kimilerinin de iyi bankacısıydım. Hapse girdiğimden beri kime ne para verildi çıkarmaya çalışıyorum. Arda'nın hediyesi olan saati takmadım bile, paradan nefret etmiştim artık. Annem o haldeydi, babam ölmüştü, kimse bana sahip çıkmadı. Parada asla gözüm yoktu. Bu söylediklerim belki bana zarar verecek ama ben söylüyorum, ben bankacıyım diye benle bu ilişkiyi kurdular" dedi.

"HERKES YER HESABI SEÇİL ÖDER"

Ağlamaklı şekilde ifadesi veren Seçil Erzan, "MASAK herkesin hesaplarını incelesin. O dönem kim bana para verdiyse kim benden para aldıysa herkesin hesapları incelensin. Ben bir canımla ortada kaldım. Kimseye derdimi anlatamıyorum. Herkes yer içer hesabı Seçil öder" şeklinde konuştu.

ARDA, SELÇUK , EMRE VE MUSLERA MAHKEMEYE GELMEDİ

Duruşmaya gelmesi beklenen Arda Turan, Selçuk İnan, Emre Belözoğlu ve Fernando Muslera, mazeret bildirerek mahkemeye gelmemişti. Ancak mahkemeye gelen bazı müştekiler de söz aldı.

BUSE TERİM'İ SİNİRLENDİREN SORU

Buse Terim'in ifadesi sonrası bir sanık avukatı söz alarak, Fatih Terim'in adının fonda geçtiğini ve kendilerini uyarıp uyarmadığını sordu. Avukat ayrıca Fatih Terim'in eski avukatı ve aynı zamanda Seçil Erzan'ın eski nişanlısı olan Candaş Gürol'un da ifadesinde, "Fatih Terim'e kırgınım" dediği kısmı hatırlatınca sinirlenen Buse Terim, "Siz Candaş bey buraya geldiğinde ona şunu sorun, madem ki Seçil hanımın bunları yaptığına uyanmış, neden müvekkillerini uyarmamış?" diye konuştu.

SEMİH KAYA'NIN SAVUNMASI ALINACAK

Geçtiğimiz Cuma günü yapılan ikinci duruşma tam 13 saat sürmüştü. Duruşma verilen ara kararın ardından tutuklu sanıkların tutukluluk hallerine ve duruşmanın 15 Ocak gününe, bugüne ertelenmişti.





Bugün görülecek duruşmada da Seçil Erzan ve 6 şüphelinin sorgusuna devam edilecek. Müşteki ve tanıkların ifadelerine yer verileceği duruşmada, Seçil Erzan kendisine sorulacak sorulara da cevap vermesi bekleniyor. Öte yandan kendisine kötü davrandığını iddia ettiği Semih Kaya'nın da bugün savunmasının alınması bekleniyor.

KİM NE KADAR PARA YATIRDI

İddianamede, müştekilerden Buse Terim Bahçekapılı'nın 190 bin Amerikan Doları verdiği, Emre Belözoğlu'nun bu fona para yatırması için bir kısmını Volkan Bahçekapılı ile göndermek suretiyle toplamda 4 milyon 292 bin doları şüpheli Erzan'a teslim ettiği, Fernando Muslera'nın 1 milyon 200 bin dolar teslim ettiği ancak şüpheli Erzan'ın bu paranın 700 binlik kısmını geri vererek 500 bin dolar dolandırdığı kaydedildi. Öte yandan şüpheli Erzan'ın Arda Turan'dan 13 milyon 900 bin dolar nakit elden para alıp sadece 6 milyon 400 bin doları fon getirisi olarak geri vermek suretiyle 7 milyon 500 bin dolandırdığı belirtildi. Şüphelinin Selçuk İnan'dan ise 3 milyon 685 bin dolar alıp bunun 2 milyon 150 binini fon getirisi olarak geri iade ederek toplamda 1 milyon 535 bin dolandırdığı kaydedildi.

ERZAN HAKKINDA İSTENEN CEZA 252 YILA YÜKSELDİ

18 müştekili iddianamede şüpheli Erzan'ın 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'özel belgede sahtecilik' suçlarından toplamda 66 yıldan 216 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Diğer 6 şüphelinin ise 3 yıl ile 65 yıl arasında değişen oranlarda hapis cezasıyla cezalandırılmaları talep edildi. Daha sonra 3 mağdurun da eklenmesiyle müşteki sayısı 21'e yükselirken, Erzan hakkında istenen hapis cezası da 77 yıldan 252 yıla kadar yükseldi.