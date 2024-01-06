Seçil Erzan’ın Fatih Terim’in şoförleri ile yaptığı konuşma ortaya çıktı! Hakkınızı ödeyemem...

Erzan ve Akgöze arasında 17 Şubat'ta geçen konuşmada ise Erzan'ın Akgöze'ye vereceği parayı koymak için pastaneden çanta istediği anlaşılıyor. AKGÖZE: Ben şimdi geldim şubenin önündeyim, arabadayım sizden haber bekliyorum.

ERZAN: Umut Pelit'ten ufak bir çanta alıp gelir misin? İçinde çikolata olsun.

AKGÖZE: İşlem tamam. 'Hocayı hediye için aradım' Erzan, bir konuşmada Terim'e ulaşamayınca Akgöze'ye, "Hoca telefonlarına bakmıyor mu? Bugün hediye için aradım" diyor. Akgöze de, "Biraz ağrısı vardı bugün, olabilir bakmıyordur" diyor.

'Hayatımız boyunca rahat edeceğiz' Yazışmalarda, Erzan'ın telefonunda "Hoca Onur" diye kayıtlı olan Fulya Terim'in şoförü Onur Şimşek ile de para alışverişi olduğu anlaşılıyor. Erzan ve Şimşek'in arasındaki bazı yazışmalar şöyle: 30 ARALIK 2022

ŞİMŞEK: 44.300 dolar çıktı, bilgin olsun.

ERZAN: Günaydın ablacığım, sorun olur mu?

ŞİMŞEK: Hayır ablacığım 2 OCAK 2023



ŞİMŞEK: Bugün kesin konuşmamız lazım. Ahmet ağabeyle Merve Amerika'ya gidiyormuş.

ERZAN: Hemen konuşalım ara sen ısrarla. Arda vs kimseyle konuşmaz değil mi. Merve'yle çok samimi onlar

ŞİMŞEK: Yok abla Arda'yı aramaz onlar.

ERZAN: Mesut'la çok samimi onlar

ŞİMŞEK: Mesut üç kağıtçı onu aramaz. 26 OCAK 2023

ŞİMŞEK: Ablacığım Volkan yanındaymış.

ERZAN: Ötmez inşallah 28 ŞUBAT 2023

ERZAN: Ben geldim canım.

ŞİMŞEK: Tamamdır geleyim mi? Pelit'teyim ben. ERZAN: Arabanın anahtarını vereyim sana torpidoda. Çaktırmadan alırsın.

ŞİMŞEK: Camdan kumandadan aç girmeyeyim içeri.

ERZAN: Açtım.

ŞİMŞEK: Aldım ablacığım.

Gayrimenkul satışı Erzan ve Şimşek'in bazı gayrimenkul satışları için iş birliği yaptıkları anlaşılıyor. Erzan mesajlarda "Sendekileri bu hafta bir çözsen Onur. Bütün hayatımız boyunca rahat edeceğiz maaile" diyor. Ayrıca "1-1,5 bu hafta toplansa bize çok iyi olur. (...) Ben bitirdim her şeyi çünkü artık çıkmam gerekiyor" ifadelerini kullanıyor. Şimşek "Benim de çok ihtiyacım var biliyorsun. Hep diken üzerindeyim" yanıtını veriyor. Seçil Erzan, Fatih Terim konuşması whatsapp mesajları ortaya çıktı! 1947 YAZIŞMA DAVA DOSYASINDA

Öte yandan Hürriyet'te yer alan habere göre; Fon dolandırıcılığı davasının sanıkları arasında yer alan zabıta Hüseyin Eligül'ün "30 yıldır tanırım, 500 bin dolara yakın para verdim" dediği Seçil Erzan ile yaptığı 1947 yazışma dava dosyasına girdi. Fona para yatıranların sık sık arayıp para istemeleri üzerine Eligül, Erzan'a yazıp bilgilendirme yaptı. En çok da "İsmet amca" diye bahsettiği kişiyle ilgili mesaj attı.