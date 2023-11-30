Son dakika: Futbolcular yüksek kar getirili ’Fatih Terim Fonu’yla dolandıran Seçil Erzan’ın nasıl yakalandığı ortaya çıktı

Birçok kişi açısından bu olayı ortaya çıkararak mağdur olmalarının önüne geçtiğimizi düşünüyoruz. Müvekkilimin paralarını alamadığını geçenlerde Arda Turan'ın olduğu söylenen bir ses kaydı ve bunun dökümü dosyaya yansıdı, 'Parasının çoğunu alamadı' gibi bir söylemde bulunuyor. Atilla Baltaş konusunda tefeci mi başka bir şey mi şeklinde karalayıcı paylaşımlar da oldu müvekkilim kesinlikle tefeyi bırakın faiz getirisi dahi olan bir hesap sahibi değildir" dedi. "GPS'Yİ ÇANTANIN İÇİNDE GÖRMEMESİ ZATEN SÖZ KONUSU DEĞİL"

Atilla Baltaş'ın verdiği para dolu çantada GPS'in bulunması ve çantanın Semih Kaya'ya ulaşması konusuyla ilgili konuşan Avukat Karadağ, "GPS çok konuşuldu, benim müvekkilimin Seçil Erzan'ın parayı ne yapacağı ya da kime vereceğiyle ilgili 'Acaba ne olacak' gibi bir şüpheyle yaptığı bir olay değil. Hem GPS'yi hem önceki suç duyurumuzu beraber savcıya sunacağız, müvekkilimin bir çantası çalındı. O olay sonrasında daha yüklü bir para, daha büyük bir mağduriyete neden olmasın çünkü müvekkilim iş adamı ve restoranlardan, fabrikalardan para toplanıyor. Bir bilgi kirliliği oldu sanki GPS'yi müvekkil bu olayı biliyor da şüphelenmiş gibi adeta değerlendirildi bunu bütün kamuoyuna iletmiş olalım. Bir önceki olay nedeniyle tamamen tedbir amacıyla konulmuş bir cihaz. Bunu gizli şekilde yapsaydık zaten GPS'in üstünde marka ibaresi var, bunu bir kişinin çantanın içinde görmemesi zaten söz konusu değil" şeklinde konuştu.

"SEVGİLİ İDDİASINI SEÇİL ERZAN'A SORDUK"

GPS'in bulunması üzerine Seçil Erzan'ın eski futbolcu Semih Kaya'ya Baltaş ile sevgili olduğunu söylediği iddiaları üzerine konuşan Avukat Karadağ, "Semih Kaya GPS'yi fark edince tabi takip edildiğini düşünmüş o da müvekkilimle Seçil Erzan üzerinden iletişime geçmiş. Muhtemelen Semih Kaya'yı ikna etmek için böyle bir şey söyledi ama biz bunu Seçil Erzan'a meslektaşımız vasıtasıyla da sorduk. O da böyle bir şeyi kesinlikle söylemediğini, asla böyle bir söylemde bulunmadığını belirtti. Biz kimseye bir ithamda bulunmamak üzere Semih Kaya'ya ya o anki durumu idare etmek için Seçil Erzan söyledi, Seçil'in iddiasına göre de 'Ben asla böyle bir şey söylemedim' ki zaten böyle bir şey mümkün değil. Ben Hakan Ateş veya Mehmet Aydoğdu'nun bu işin içinde olabileceğine ihtimal vermiyorum. Benim müvekkilim ne futbolcuları ne Fatih Terim'i tanır, şahsi görüşüm Fatih Terim'in de burada lekelendiğini düşünüyorum. Seçil Erzan'ın ne diyeceği, kimin fazla para aldığı önemli, tefecilik iddiasında bulunduğu kişilerin gerçekten tefeci olup olmadıklarının araştırılması anlamında önemli. Paranın nereye gittiğiyle ilgili çeşitli söylemler var, İsviçre'ye Bulgaristan'a gittiği belli şekillerde aklandığı şeklinde. Fatih Terim ile ilgili şikayetçi olup olmaması tabi ki Fatih Hoca'nın kendi takdirindedir, zararını belki de hala tespit edemedi bilemiyorum" ifadelerini kullandı.

"PARA TESLİM EDİLSEYDİ SÜREÇ DEVAM EDECEKTİ"

Müvekkilin vermeyi planladığı yaklaşık 5 milyon doların verilmemesinin hem kendi hem de başka insanların mağduriyetinin önüne geçtiğini söyleyen Avukat Karadağ, "Daha önce böyle bir yatırım yapmamış, müvekkil aslında oradan yanılıyor. Hiç tecrübeli olmadığı bir yatırım alanı, diğer yandan da kendisi arkadaşlarına söylüyor. Seçil Erzan 'Parası olan varsa onlar da katılabilir' şeklinde söylüyor. Hatta bir arkadaşı geliyor, tam ikna olmak üzereyken vazgeçiyor. Biz bu tanıklarımızı da savcılığa sunacağız. Fakat başka getiren ya da bu fon adı altındaki olaya para veren tanıdığımız yok. Vazgeçen kişi de bir iş adamıydı, orada tereddütler olduğundan değil o an belki de müsait değildi yoksa müvekkilim bir de oradan mahcubiyet yaşayacaktı. Müvekkilim eğer o parayı teslim etmiş olsaydı 5 milyon dolar, muhtemelen bu süreç sadece biraz daha devam edecekti alacaklılar kimse atıyorum; Bülent Çeviker'in 2 milyon dolar civarında alacağı vardı diye hatırlıyorum, o şikayetçi olmayacaktı çünkü parasını tahsil etmiş olacaktı. Muhtemelen süreç birkaç ay daha devam edebilirdi, yeni insanlar mağdur olabilirdi. Ben iş insanları bir banka müdürüne güvenmeyecek de kime güvenecek diyorum, banka müdürünün tavsiyesi onlar için de değerli olmuş. Belki de daha başka konular da var, ortaya çıkmadı bilemiyoruz" dedi. SEMİH KAYA'NIN İFADESİ ÇIKTI

Eski futbolcu Semih Kaya'nın adı, yüksek kar getirili fon vaadiyle banka şube müdürü Seçil Erzan'ın bir numaralı sanık olduğu ve spor dünyasının ünlü isimleri Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera ve Selçuk İnan'ın da bulunduğu 18 mağdurlu davanın iddianamesinde yer almıyor. Ancak iddianamede, Seçil Erzan'ın ifadelerinde ismi geçen Semih Kaya'nın olaya ilişkin soruşturma aşamasında "müşteki" sıfatıyla ifade verdiği ortaya çıktı.

TOPLAM 6 KEZ PARA VERMİŞ

Semih Kaya 25 Mayıs 2023'te avukatı eşliğinde savcılığa verdiği ifadesinde, Seçil Erzan'ı Galatasaray'da oynarken Denizbank Şube Müdürü olarak tanıdığını ve 2011-2017 yılları arasında birçok kez bankacılık işlemi gerçekleştirdiğini söyledi. Daha sonra yurtdışına gittiğini, dönünce tekrar aynı bankayla çalıştığı için Erzan ile iletişiminin devam ettiğini ifade eden Kaya, Nisan 2022'de kur korumalı mevduat fonuna para yatırmasından iki hafta sonra Seçil Erzan'ın kendisini arayarak banka bünyesinde bir fon olduğunu ve yüksek getirisi olduğunu söylediğini anlattı. Kaya, Seçil Erzan ile yüz yüze görüştükten sonra bu fona yatırması için toplam 6 kez para verdiğini söyledi.