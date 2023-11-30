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Son dakika: Futbolcular yüksek kar getirili 'Fatih Terim Fonu'yla dolandıran Seçil Erzan'ın nasıl yakalandığı ortaya çıktı

Fatih Terim Fonu adı altında yüksek kar getirisi iddiasıyla futbolcuları dolandıran Seçil Erzan hakkında yeni detaylar ortaya çıktı. Skandal ortaya çıktıktan sonra ilk şikayeti yaptığı ifade edilen iş adamı Atilla Baltaş’ın avukatı Ümit Karadağ, Seçil Erzan’ın nasıl yakalandığını anlattı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 30 Kasım 2023, 14:08 Güncelleme 30 Kasım 2023, 14:16
Son dakika: Futbolcular yüksek kar getirili ’Fatih Terim Fonu’yla dolandıran Seçil Erzan’ın nasıl yakalandığı ortaya çıktı

Fon vaadiyle aralarında Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera gibi ünlü isimlerin de olduğu çok sayıda kişiyi dolandıran Seçil Erzan, tutuklandı.

Erzan'ın tutuklanmasının ve ifade vermeye başlamasının ardından ise detaylar iyice ayyuka çıktı.

Dolandırıcılık yapmadığını söyleyen ve işin içine Denizbank'ı da dahil eden Erzan'ın nasıl enselendiği belli oldu.

"Fatih Terim Fonu" olarak anılan olayın ortaya çıkmasını sağlayan ilk şikayeti yaptığı ifade edilen iş adamı Atilla Baltaş'ın Avukatı Ümit Karadağ yaşananlara ilişkin konuştu.

PARA VERMEKTEN VAZGEÇTİ, OLAY ÇÖZÜLMEYE BAŞLANDI
Karadağ, Baltaş'ın teslim ettiği ve Semih Kaya'ya ulaşan çantada GPS bulunmasına ilişkin iddialara da yanıt verdi. Avukat Karadağ, GPS'in geçmişte yaşanan bir hırsızlık dolayısıyla çantada bulunduğunu anlatırken, o hırsızlığa ilişkin şikayet dilekçesine ise İhlas Haber Ajansı ulaştı. Müvekkilin Erzan'a yaklaşık 5 milyon dolar daha vermeye hazırlandığını ancak kendilerinin bu fikirden vazgeçirdiğini söyleyen Karadağ, Baltaş'ın arkadaşı bir başka iş adamının ise son anda para vermekten vazgeçtiğini aktardı.

SEÇİL ERZAN: BİR PARA GELECEKTİ OLAYLAR OLMAYACAKTI
Yaşananlara ilişkin konuşan iş adamı Atilla Baltaş'ın Avukatı Ümit Karadağ, "Müvekkil Fatih Terim'i tanımaz, sadece banka müdürünün böyle bir söylemi neticesinde Fatih Terim Fonu varmış gibi hareket etmiş. Müvekkilim muhafazakar bir kişiliğe sahip ve bugüne kadar gerek kendi gerek şirketi adına hiçbir vadeli, faiz getirili hesabı yok. Seçil Erzan da bunu biliyor ve fon getirisi olarak söyleyerek böyle ikna ediyor. Savcılığa sunduğumuz belgelere dikkat edilince basına yansıdığı gibi yüzde 253 fonlar ya da 500 getiriler böyle oranlar yok. 1,5 milyon dolarlık verilmiş bir para sadece 23 bin dolar vade sonunda getirisi.

BDDK raporunda da aslında buna bir işaret var, herkesin somut durumu ayrı. Nisan ayının başında müvekkillerimi ziyaret ederim, orada müvekkilim bu konuyla ilgili danıştı. Verdiği evrakları avukat olarak inceledim hatta şöyle de bir gelişme oldu; 5 milyon dolara yakın para da tarafıma teslimle bankaya teslim edilmek üzere böyle bir girişimi oldu fakat biz bunu kabul etmedik. Seçil Erzan'ın ilk duruşmada 'Bir para gelecekti o para gelseydi bu olaylar ortaya çıkmayacaktı' dediği para da oydu. Bu şekilde müvekkilimin mağduriyetinin aslında büyümesinin de önüne geçmiş olduk.

Daha sonra müvekkilimin parayı çekmek istemesi, bankanın vermemesiyle parayı alamadık. Başka bir banka şubesinden teyit alamadık ve böyle bir fonun olmadığı aslında bunun Seçil Erzan'ın bir hayal ürünü olduğunu anlamamız üzerine 7 Nisan günü gerek bankaya bir ihtar yollayarak bankayı bilgilendirdik gerekse de aynı gün Cumhuriyet Savcılığı'na müracaat ederek suç duyurusunda bulunduk. Bülent Çeviker isimli mağdur da meslektaşımızdan aldığımız bilgiye göre aslında 7 Nisan Cuma günü Savcılığa geliyor fakat mesai saatlerine yetişemiyor. Kendisi de 11 Nisan itibariyle suç duyurusunda bulunmuş oluyor.

Birçok kişi açısından bu olayı ortaya çıkararak mağdur olmalarının önüne geçtiğimizi düşünüyoruz. Müvekkilimin paralarını alamadığını geçenlerde Arda Turan'ın olduğu söylenen bir ses kaydı ve bunun dökümü dosyaya yansıdı, 'Parasının çoğunu alamadı' gibi bir söylemde bulunuyor. Atilla Baltaş konusunda tefeci mi başka bir şey mi şeklinde karalayıcı paylaşımlar da oldu müvekkilim kesinlikle tefeyi bırakın faiz getirisi dahi olan bir hesap sahibi değildir" dedi.

"GPS'Yİ ÇANTANIN İÇİNDE GÖRMEMESİ ZATEN SÖZ KONUSU DEĞİL"
Atilla Baltaş'ın verdiği para dolu çantada GPS'in bulunması ve çantanın Semih Kaya'ya ulaşması konusuyla ilgili konuşan Avukat Karadağ, "GPS çok konuşuldu, benim müvekkilimin Seçil Erzan'ın parayı ne yapacağı ya da kime vereceğiyle ilgili 'Acaba ne olacak' gibi bir şüpheyle yaptığı bir olay değil. Hem GPS'yi hem önceki suç duyurumuzu beraber savcıya sunacağız, müvekkilimin bir çantası çalındı. O olay sonrasında daha yüklü bir para, daha büyük bir mağduriyete neden olmasın çünkü müvekkilim iş adamı ve restoranlardan, fabrikalardan para toplanıyor. Bir bilgi kirliliği oldu sanki GPS'yi müvekkil bu olayı biliyor da şüphelenmiş gibi adeta değerlendirildi bunu bütün kamuoyuna iletmiş olalım. Bir önceki olay nedeniyle tamamen tedbir amacıyla konulmuş bir cihaz. Bunu gizli şekilde yapsaydık zaten GPS'in üstünde marka ibaresi var, bunu bir kişinin çantanın içinde görmemesi zaten söz konusu değil" şeklinde konuştu.

"SEVGİLİ İDDİASINI SEÇİL ERZAN'A SORDUK"
GPS'in bulunması üzerine Seçil Erzan'ın eski futbolcu Semih Kaya'ya Baltaş ile sevgili olduğunu söylediği iddiaları üzerine konuşan Avukat Karadağ, "Semih Kaya GPS'yi fark edince tabi takip edildiğini düşünmüş o da müvekkilimle Seçil Erzan üzerinden iletişime geçmiş. Muhtemelen Semih Kaya'yı ikna etmek için böyle bir şey söyledi ama biz bunu Seçil Erzan'a meslektaşımız vasıtasıyla da sorduk. O da böyle bir şeyi kesinlikle söylemediğini, asla böyle bir söylemde bulunmadığını belirtti. Biz kimseye bir ithamda bulunmamak üzere Semih Kaya'ya ya o anki durumu idare etmek için Seçil Erzan söyledi, Seçil'in iddiasına göre de 'Ben asla böyle bir şey söylemedim' ki zaten böyle bir şey mümkün değil. Ben Hakan Ateş veya Mehmet Aydoğdu'nun bu işin içinde olabileceğine ihtimal vermiyorum.

Benim müvekkilim ne futbolcuları ne Fatih Terim'i tanır, şahsi görüşüm Fatih Terim'in de burada lekelendiğini düşünüyorum. Seçil Erzan'ın ne diyeceği, kimin fazla para aldığı önemli, tefecilik iddiasında bulunduğu kişilerin gerçekten tefeci olup olmadıklarının araştırılması anlamında önemli. Paranın nereye gittiğiyle ilgili çeşitli söylemler var, İsviçre'ye Bulgaristan'a gittiği belli şekillerde aklandığı şeklinde. Fatih Terim ile ilgili şikayetçi olup olmaması tabi ki Fatih Hoca'nın kendi takdirindedir, zararını belki de hala tespit edemedi bilemiyorum" ifadelerini kullandı.

"PARA TESLİM EDİLSEYDİ SÜREÇ DEVAM EDECEKTİ"
Müvekkilin vermeyi planladığı yaklaşık 5 milyon doların verilmemesinin hem kendi hem de başka insanların mağduriyetinin önüne geçtiğini söyleyen Avukat Karadağ, "Daha önce böyle bir yatırım yapmamış, müvekkil aslında oradan yanılıyor. Hiç tecrübeli olmadığı bir yatırım alanı, diğer yandan da kendisi arkadaşlarına söylüyor. Seçil Erzan 'Parası olan varsa onlar da katılabilir' şeklinde söylüyor. Hatta bir arkadaşı geliyor, tam ikna olmak üzereyken vazgeçiyor. Biz bu tanıklarımızı da savcılığa sunacağız. Fakat başka getiren ya da bu fon adı altındaki olaya para veren tanıdığımız yok. Vazgeçen kişi de bir iş adamıydı, orada tereddütler olduğundan değil o an belki de müsait değildi yoksa müvekkilim bir de oradan mahcubiyet yaşayacaktı.

Müvekkilim eğer o parayı teslim etmiş olsaydı 5 milyon dolar, muhtemelen bu süreç sadece biraz daha devam edecekti alacaklılar kimse atıyorum; Bülent Çeviker'in 2 milyon dolar civarında alacağı vardı diye hatırlıyorum, o şikayetçi olmayacaktı çünkü parasını tahsil etmiş olacaktı. Muhtemelen süreç birkaç ay daha devam edebilirdi, yeni insanlar mağdur olabilirdi. Ben iş insanları bir banka müdürüne güvenmeyecek de kime güvenecek diyorum, banka müdürünün tavsiyesi onlar için de değerli olmuş. Belki de daha başka konular da var, ortaya çıkmadı bilemiyoruz" dedi.

SEMİH KAYA'NIN İFADESİ ÇIKTI
Eski futbolcu Semih Kaya'nın adı, yüksek kar getirili fon vaadiyle banka şube müdürü Seçil Erzan'ın bir numaralı sanık olduğu ve spor dünyasının ünlü isimleri Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera ve Selçuk İnan'ın da bulunduğu 18 mağdurlu davanın iddianamesinde yer almıyor. Ancak iddianamede, Seçil Erzan'ın ifadelerinde ismi geçen Semih Kaya'nın olaya ilişkin soruşturma aşamasında "müşteki" sıfatıyla ifade verdiği ortaya çıktı.

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TOPLAM 6 KEZ PARA VERMİŞ
Semih Kaya 25 Mayıs 2023'te avukatı eşliğinde savcılığa verdiği ifadesinde, Seçil Erzan'ı Galatasaray'da oynarken Denizbank Şube Müdürü olarak tanıdığını ve 2011-2017 yılları arasında birçok kez bankacılık işlemi gerçekleştirdiğini söyledi. Daha sonra yurtdışına gittiğini, dönünce tekrar aynı bankayla çalıştığı için Erzan ile iletişiminin devam ettiğini ifade eden Kaya, Nisan 2022'de kur korumalı mevduat fonuna para yatırmasından iki hafta sonra Seçil Erzan'ın kendisini arayarak banka bünyesinde bir fon olduğunu ve yüksek getirisi olduğunu söylediğini anlattı. Kaya, Seçil Erzan ile yüz yüze görüştükten sonra bu fona yatırması için toplam 6 kez para verdiğini söyledi.

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"SEÇİL, SAKLI FONA PARA YATIRMAM İÇİN İKNA ETTİ"
Semih Kaya, ilk olarak 2022 Nisan ayında 300 bin dolar parasını çekip Erzan'a Florya Şubesi'ndeki odasında bizzat elden teslim ettiğini, Erzan'ın kendisine kaşeli ve ıslak imzalı bir belge verdiğini, parayı verirken bir kişinin daha odada olduğunu, saklamalı fondan haberi olan bu kişiyle tokalaştığını, Erzan'ın bu kişiyi Ali'nin kardeşi Atilla olarak tanıttığını belirtti. Erzan'ın yatırdığı parayı vade sonunda yüzde 7.5 kar ile geri alacağını vaat ettiğini de söyleyen Kaya, "Hiçbir maddi kaybımın olmayacağını söylemişti. O sırada banka bünyesindeki fon hesabındaki parayı vade sonunu beklemeden (üç aylık bir vadesi vardı) bozdurup kendisine vermemi ve bu parayı da saklı fona yatırmama ikna etti. Mayıs ayında banka bünyesinde bulunan 1 milyon 200 bin euro paramı dolara çevirip banka içerisinden çekip Seçil Erzan'a teslim ettim" diyerek elinde belge olduğunu söyledi.

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"FON GETİRİSİ OLARAK ÖDEMELER YAPTI, NE KADAR ÖDEME YAPTI BİLMİYORUM"
Kaya, Florya Şubesi'ndeki hesabını Seçil Erzan'ın 2022 Temmuz'da tayin olmasıyla Levent Şubesi'ne taşıdığını ifade ederek, "Fona para yatırdıktan sonra hemen hemen her hafta Seçil'in yanına gidiyordum. 2022 Temmuz ayında 2 kez Seçil'e Levent'teki odasında elden ödeme yaptım. İlkinde 700 bin dolar, ikincisinde 600 bin dolar şeklinde ödeme yaptım. Ödeme yaptığım zaman her seferinde Seçil Erzan'dan ödeme yaptığıma dair belge aldım. 2022 Ağustos ayında da beşinci kez 600 bin dolar ödeme yaptım, yine aynı ay içerisinde altıncı kez 600 bin dolar ödeme yaptım. Bu ödeme bedellerini tam olarak hatırlamıyorum. Bir tanesi 500 bin dolar da olabilir. Seçil Erzan'dan ödemelere ilişkin ıslak imzalı belgeleri aldım. Seçil Erzan zaman zaman bana fon getirisi altında bir takım ödemeler yaptı. Tam olarak ne zaman, ne kadar ödeme yaptığını bilmiyorum" dedi.

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"4 MİLYON 100 BİN DOLAR VERDİM, 530 BİN DOLAR ALACAĞIM KALDI"
Kaya, kendisinin de toplamda ne kadar ödeme yaptığını bilmediğini öne sürerek, Erzan'ın yanında bulunan ve banka çalışanı olarak bildiği Ali Yörük'e 1 milyon 200 bin doları Florya Metin Oktay Tesisleri'nde elden teslim ettiğini, yaptığı 6 ödeme dışında Erzan'ın yönlendirmesiyle 2022 yılı sonlarına doğru 355 bin doları Ali Yörük'ün hesabına EFT yaptığını, toplamda Erzan'a saklamalı getirili fona yatırması için 4 milyon 100 bin dolar para verdiğini, Seçil Erzan'ın da kendisine 3 milyon 500 bin dolar parayı geri ödediğini, bunu fon getirisi olarak geri ödediğini, 530 bin dolar alacağının kaldığını söyledi.

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"FONA PARA YATIRIRKEN HERHANGİ BİR KİMSENİN İSMİNDEN BAHSETMEDİ"
Semih Kaya ifadesinde, Erzan'ın fona ilişkin kısa süreli vadelerden yani 20-30 gün süreli değişken vadelerden bahsettiğini belirterek, "Fona para yatırırken herhangi bir kimsenin isminden bahsetmedi. Bu fonun banka bünyesindeki bir fon olduğunu ve getirisinin tamamen bana ait olacağını söylemişti" dedi. Erzan'ın iki ödemeyi Levent'teki odasında, diğerlerinin şube önünde araç içerisinde teslim ettiğini de söyleyerek, "Akabinde zaten birlikte Seçil müdür ile bankaya girdim. Bana verdiği paraları Denizbank'taki hesabıma yatırdım" dedi. Savcının, Bodrum'da gayri menkulu olup olmadığını sorması üzerine Semih Kaya, Bodrum'da bir villa satın aldığını, ödemeleri devam ettiği için tapusunu üzerine alamadığını, 2022 Eylül'de Denizbank Levent Şubesi'nde 100 bin dolar parayı villalardan sorumlu kişiye ödediğini, Erzan'ın da yanında olduğunu, birinci kattaki vezneden parayı alıp sorumlu kişiye teslim ettiğini belirtti.

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"SEÇİL MÜDÜR 'ÇANTA SENDE KALSIN' DEMİŞ"
Semih Kaya, Seçil Erzan tarafından aldığı çantadan GPS çıkması olayını ise şöyle anlattı:

"Bir keresinde Seçil Erzan'dan 200 bin dolar fon getirisi olduğunu bildiğim bir parayı teslim almıştım. Seçil müdür, bana bu parayı mavi bir çanta içerisinde Levent'teki odasında 15 Kasım'da teslim etmişti. Akabinde ben içinden parayı alıp bankadaki hesabıma yatırdım. Çantayı da Seçil Erzan'a vermek istedim. Parayı yatırırken vezneye de o çantayla gitmiştim. Fakat Seçil müdür, 'Çanta sende kalsın' dedi. Ben de boş çantayı alıp aracıma koydum. Akabinde 16 Kasım günü aracımla Bodrum'a gitmek için havalimanına doğru yola çıktım. Aracı havalimanına park ettim. Aynı gün geri dönüp aracıma bindiğimde seyir halindeyken bu çantadan ses geldiğini duydum. Şüphelenip çantanın içini kontrol ettiğimde bir GPS cihazı gördüm. Üzerinde Apple yazısı vardı ve seri numarası yazılıydı. Google'dan seri numarasını girdiğimde telefonun son dört rakamını öğrendim. Akabinde Seçil'in Levent'teki ofisine gidip bu durumun ne olduğunu sordum. Çünkü çantada GPS olduğunu görünce çok korktum. Çünkü beni takip ettiklerini düşündüm. Zaten şubeye gitmeden önce Seçil'i arayıp konu hakkında bilgi vermiştim. Şubede Seçil'in yanına gittiğimde, Seçil bana GPS'in Atilla Baltaş'a ait olduğunu, Atilla'nın çok saf temiz bir insan olduğunu, eski sevgilisi olduğunu, ayrıldıklarını fakat Atilla'nın kendisini halen takip ettirdiğini, bu sebeple de GPS'in çantada olduğunu söyledi. Karakola gidip şikayetçi olacağımı söyledim. 10 dakika sonra Atilla Baltaş, Seçil'in odasına geldi. Bana daha önce aracından çantasının çalındığını ve içinde para olduğunu, bu sebeple tekrar çalınmasından endişe edip çantaya GPS cihazı koyduğunu ve bu cihazın kendisine ait olduğunu söyledi. Ben de beyanlarına itibar ederek GPS cihazı bulunan çantayı Atilla Baltaş'a teslim ettim. Bu olay sebebiyle sadece Seçil Erzan'dan şikayetçiyim."

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DELİLLERİ TOPLANAMAYAN MÜŞTEKİLERE YÖNELİK SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR
Bankacı Seçil Erzan ve 6 sanık, İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'nde "Özel Belgede Sahtecilik" ve "Nitelikli dolandırıcılık" suçlarından 66 yıldan 216 yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyor. Davanın iddianamesinde, aralarında Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera ve Selçuk İnan'ın da bulunduğu 18 mağdurun toplamda 25 milyon dolar ile 7 milyon 384 bin lira dolandırdığı ifade ediliyor. İddianamede, dosya kapsamında henüz delilleri tam olarak toplanamayan bir kısım "müşteki" ve müşteki-şüpheliler" hakkında ayrıca soruşturma yürütüldüğü ve delillerin toplanmasının ardından birleştirme talepli iddianame düzenleneceği kaydedilmişti.

BDDK RAPORUNA GÖRE 29 ŞİKAYETÇİNİN İDDİA ETTİĞİ TUTAR DAHA FAZLA
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan (BDDK) 18 Ağustos 2023 tarihli raporuna göre, Seçil Erzan'a muhtelif zamanlarda elden veya nakden para veren 29 şikayetçi yer alıyor. Raporda, başvuru sahiplerinden bir kısmının paralarını kısmen veya tamamen geri alamadıkları belirtilerek bankaya ulaşan iddialara göre şikayetçilerin iddia ettikleri tutarın ise toplamda 43 milyon 920 bin 82 dolar ve 15 milyon 625 lira seviyesinde olduğu tespit edilmişti.

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