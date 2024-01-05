Fatih Terim Fonu adı altında ünlü futbolcuları dolandıran Seçil Erzan davasında yeni detay! Mesajlarda adı geçen Fatin Seven konuştu

Dava dosyasında adı geçen Fatin Seven ilk kez konuştu. Milliyet'te yer alan habere göre adının davada geçtiğini bilmediğini söyleyen Fatin Seven şu ifadeleri kullandı: "Ben 2006-2012 yılları arasında DenizBank'ta çalıştım. Fon yönetiminde hazine uzmanı olarak çalışıyordum. Seçil Hanım ve Seçil Hanım gibi yüzlerce portföy yöneticisinin hazine işlemlerini biz yapıyorduk. Seçil de o dönem Çorlu'daki şubede portföy yöneticisiydi. Benim kendisiyle tanışıklığım bu kadar. 10 yıldır da ne görüşmem ne de konuşmam oldu. Ama konuyla uzaktan yakından alakam olmamasına rağmen Seçil beni de yaktı. Annemin kalbine iniyordu, 'Oğlum doğruysa söyle' diyor. Eşim de, 'Sen sevgilisi miydin?' diye sordu. Allah'tan eşim de eski DenizBank çalışanı ve konuya vakıf olduğundan içine çekildiğim durumu anladı."

NEDEN ONU SEÇTİ?

Candaş Gürol'un da haberden sonra kendisini aradığını söyleyen Seven, şunları söyledi: "Candaş Ağabey bana, 'Bu olay üç yıl önce çıktığında Seçil, sürekli bana 'Fatin arıyor' deyip kaçınca ben de seni araştırdım. Bambaşka bir bankada olduğunu gördüm. Seçil'e de seni bulduğumu ve seninle konuşacağımı söyledim. Seçil de, 'Ne olur arama' falan dedi. Sonra senin evli barklı kendi halinde bir insan olduğunu öğrendim' dedi. Candaş, Arda Turan'ı arayıp, 'Fatin diye birisi yok. Seçil uyduruyor. Bizi kandırıyor' demiş. O sırada Arda sürekli şey diyormuş, 'Fatin'in numarasını bulursan bana ver.'" Seven, ayrıca "Seçil saf bir tipti. Bu kadar insanı nasıl kandırdı bilmiyorum. Konulara çok hakim değildi, sürekli hata yapıyordu, müdür olduğuna çok şaşırdım. Seçil'in tek başına olduğunu sanmıyorum. Muhakkak arkasında biri vardır" dedi.

'FON' İÇİN BAŞKALARINI İKNA ETMEYE ÇALIŞTI

Bilirkişi raporunda Erzan'a 1 milyon 800 bin dolar kaptıran Mert Zeydanlı'nın yazışmaları da yer aldı. Mesajlarda Zeydanlı'nın sürekli parasını sorduğu, zor durumda olduğunu söylemesine rağmen Erzan'ın Zeydanlı'yı oyaladığı görülüyor. Erzan'ın, Zeydanlı'dan devamlı para istediği ve Zeydanlı'nın da yeni kişileri fona girmeye ikna etmeye çalıştığı ve kredi çektiği de görüşmelere yansımış. Bir konuşmada Zeydanlı endişeli olduğunu söyleyince, Erzan "Canım senlik bir şey yok" diyor. Zeydanlı da "Ya tamam birlikteyiz Seçil. Seni beni mi kaldı neler ettik beraber" yanıtını veriyor.

FONUN TEK MUTLUSU MAHMUT AMCA!

Öte yandan Erzan'ın kırık telefonundan çıkan yazışmalara bakılırsa fonun tek mutlusu 2 ayda dolar bazında yüzde 37 faiz kazanan akrabası Mahmut Yılmaz'dı. Erzan birkaç gün sarkmayla Yılmaz'ın parasını faiziyle birlikte ödedi. Teşekkürüne de "Hayırlı işler Mahmut Amca" diye yanıt verdi. Mahmut Yılmaz, Seçil Erzan'la akrabaydı. 16 Kasım 2011'de Erzan'a miktarı belli olmayan bir para verdi ve faiziyle birlikte geri aldı. Hürriyet'te yer alan habere göre, Erzan, 5 Ocak 2023'te yine Mahmut Yılmaz'a başvurdu. Yılmaz'dan 1 milyon TL aldı ve 52 bin 700 dolar olarak sisteme koyacağını söyledi. 6 Ocak 2023'te sözde sisteme konulan 52 bin 700 dolar 31 Ocak 2023'te 63 bin 240 dolar olacaktı. Seçil Erzan o sırada diğer para aldıklarına ödeme yapmıyordu ama sözde vadenin bittiği 31 Ocak 2023 günü saat tam 09.06'da Yılmaz'a haber verdi. Vadenin 15 Şubat'a kadar uzatılması durumunda yüzde 12.5 daha faiz vereceğini söyledi.