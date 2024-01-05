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Fatih Terim Fonu adı altında ünlü futbolcuları dolandıran Seçil Erzan davasında yeni detay! Mesajlarda adı geçen Fatin Seven konuştu

Fatih Terim Fonu adı altında Emre Belözoğlu’ndan Arda Turan’a, Muslera’dan Ayhan Akman’a birçok ünlü futbolcuyu dolandıran Seçil Erzan davası hakkında her gün yeni bir detay ortaya çıkıyor. Dün herkesin konuştuğu mesajlarda adı geçen Fatin’in kim olduğu merak ediliyordu. Fatin, konuyla ilgili ilk kez açıklama yaptı. Dava dosyasında olduğundan haberinin olmadığını söyleyen Fatin, “Seçil beni de yaktı” ifadelerini kullandı. Öte yandan söz konusu fonun tek mutlusunun Erzan’ın akrabalarından Mahmut Yılmaz olduğu öğrenildi. Erzan, 2 ayda dolar bazında yüzde 37 faiz alan Yılmaz’a parasını ödedi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 05 Ocak 2024, 09:26 Güncelleme 05 Ocak 2024, 09:30
Fatih Terim Fonu adı altında ünlü futbolcuları dolandıran Seçil Erzan davasında yeni detay! Mesajlarda adı geçen Fatin Seven konuştu

Aralarında Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu ve iş insanlarının da olduğu 21 kişiyi yüksek fon vaadiyle milyonlarca dolar dolandırdığı ortaya çıka banka müdürü Seçil Erzan'ın incelenen kırık telefonundaki yazışmalar son günlerde herkesin dikkatini çekti. İncelenen bir telefon ve bir sim kartta 74 kişiye ait binlerce mesaj bulundu. Bazı mesajlar silindiği için geri getirilemedi. Ancak Adli Bilişim Uzmanı tarafından hazırlanan 553 sayfalık rapordaki bir detay dikkat çekti.

VERDİĞİ ŞİFRE YANLIŞ ÇIKTI
Seçil Erzan İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmada kırık telefonunun ve iki adet sim kartının incelenmesini istedi. Erzan avukatı aracılığıyla telefon ve sim kartların şifrelerini de mahkemeye iletti. Ancak Seçil Erzan'ın verdiği bir sim kart şifresi doğru çıkmadı. Bilirkişi hazırladığı raporda, "Seçil Erzan'dan ele geçen sim kart incelenmiş, sim kartta pin kodu olduğu görüşmüş, sanığın belirttiği 4 haneli şifreleri sim kartta denenmiş, sim kartın açılmadığı görülmüş, pin kodu bilinmediğinden ve adli bilişim programı ile pin kodu geçilemediğinden içeriğe ulaşılamamıştır" denildi.

Seçil Erzan'ın şifreyi bilerek mi yanlış verdiği ise bilinmiyor. Diğer telefon ve sim karttan çıkan mesajlaşmalar sonrası pin kodu açılamayan sim kart daha da önem kazandı. Mahkemenin şifresi yanlış verilen sim kart ile ilgili ne yapacağı ise ikinci duruşmada belli olacak.

KURTARILAN MESAJLARDAKİ FATİN KİM?
Seçil Erzan'ın kırık cep telefonundan kurtarılan mesajlaşmalarda Erzan'ın eski nişanlısı Avukat Candaş Gürol'un "işin içinde" olduğunu söylediği, Arda Turan'ın da parasını alamayacağını anladığında numarasını istediği Fatin Seven isimli kişinin kim olduğu merak konusuydu.

Dava dosyasında adı geçen Fatin Seven ilk kez konuştu. Milliyet'te yer alan habere göre adının davada geçtiğini bilmediğini söyleyen Fatin Seven şu ifadeleri kullandı:

"Ben 2006-2012 yılları arasında DenizBank'ta çalıştım. Fon yönetiminde hazine uzmanı olarak çalışıyordum. Seçil Hanım ve Seçil Hanım gibi yüzlerce portföy yöneticisinin hazine işlemlerini biz yapıyorduk. Seçil de o dönem Çorlu'daki şubede portföy yöneticisiydi. Benim kendisiyle tanışıklığım bu kadar. 10 yıldır da ne görüşmem ne de konuşmam oldu. Ama konuyla uzaktan yakından alakam olmamasına rağmen Seçil beni de yaktı. Annemin kalbine iniyordu, 'Oğlum doğruysa söyle' diyor. Eşim de, 'Sen sevgilisi miydin?' diye sordu. Allah'tan eşim de eski DenizBank çalışanı ve konuya vakıf olduğundan içine çekildiğim durumu anladı."

NEDEN ONU SEÇTİ?
Candaş Gürol'un da haberden sonra kendisini aradığını söyleyen Seven, şunları söyledi: "Candaş Ağabey bana, 'Bu olay üç yıl önce çıktığında Seçil, sürekli bana 'Fatin arıyor' deyip kaçınca ben de seni araştırdım. Bambaşka bir bankada olduğunu gördüm. Seçil'e de seni bulduğumu ve seninle konuşacağımı söyledim. Seçil de, 'Ne olur arama' falan dedi. Sonra senin evli barklı kendi halinde bir insan olduğunu öğrendim' dedi. Candaş, Arda Turan'ı arayıp, 'Fatin diye birisi yok. Seçil uyduruyor. Bizi kandırıyor' demiş. O sırada Arda sürekli şey diyormuş, 'Fatin'in numarasını bulursan bana ver.'"

Seven, ayrıca "Seçil saf bir tipti. Bu kadar insanı nasıl kandırdı bilmiyorum. Konulara çok hakim değildi, sürekli hata yapıyordu, müdür olduğuna çok şaşırdım. Seçil'in tek başına olduğunu sanmıyorum. Muhakkak arkasında biri vardır" dedi.

'FON' İÇİN BAŞKALARINI İKNA ETMEYE ÇALIŞTI
Bilirkişi raporunda Erzan'a 1 milyon 800 bin dolar kaptıran Mert Zeydanlı'nın yazışmaları da yer aldı. Mesajlarda Zeydanlı'nın sürekli parasını sorduğu, zor durumda olduğunu söylemesine rağmen Erzan'ın Zeydanlı'yı oyaladığı görülüyor. Erzan'ın, Zeydanlı'dan devamlı para istediği ve Zeydanlı'nın da yeni kişileri fona girmeye ikna etmeye çalıştığı ve kredi çektiği de görüşmelere yansımış. Bir konuşmada Zeydanlı endişeli olduğunu söyleyince, Erzan "Canım senlik bir şey yok" diyor. Zeydanlı da "Ya tamam birlikteyiz Seçil. Seni beni mi kaldı neler ettik beraber" yanıtını veriyor.

FONUN TEK MUTLUSU MAHMUT AMCA!
Öte yandan Erzan'ın kırık telefonundan çıkan yazışmalara bakılırsa fonun tek mutlusu 2 ayda dolar bazında yüzde 37 faiz kazanan akrabası Mahmut Yılmaz'dı. Erzan birkaç gün sarkmayla Yılmaz'ın parasını faiziyle birlikte ödedi. Teşekkürüne de "Hayırlı işler Mahmut Amca" diye yanıt verdi.

Mahmut Yılmaz, Seçil Erzan'la akrabaydı. 16 Kasım 2011'de Erzan'a miktarı belli olmayan bir para verdi ve faiziyle birlikte geri aldı. Hürriyet'te yer alan habere göre, Erzan, 5 Ocak 2023'te yine Mahmut Yılmaz'a başvurdu. Yılmaz'dan 1 milyon TL aldı ve 52 bin 700 dolar olarak sisteme koyacağını söyledi. 6 Ocak 2023'te sözde sisteme konulan 52 bin 700 dolar 31 Ocak 2023'te 63 bin 240 dolar olacaktı. Seçil Erzan o sırada diğer para aldıklarına ödeme yapmıyordu ama sözde vadenin bittiği 31 Ocak 2023 günü saat tam 09.06'da Yılmaz'a haber verdi. Vadenin 15 Şubat'a kadar uzatılması durumunda yüzde 12.5 daha faiz vereceğini söyledi.

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ÇOK KAZANÇLI OLDU
Mahmut Yılmaz, 15 Şubat 2023'te sözde vadesi dolan parayı bir kez daha Seçil Erzan'da bıraktı. Bu kez vade 1 Mart 2023'te doluyordu. Ancak Erzan iyice sıkışmıştı. Futbolcular sürekli arıyor, tefeciler tehdit ediyordu. Üstelik Çorlu'daki evleri de satmıştı. Mahmut Yılmaz, 7 Mart 2023'te Seçil Erzan'a "Yarın parayı bekliyorum. Ödemelerim var" diyerek mesaj attı. Erzan parayı 9 Mart 2023 akşam üstü 100 bin dolar olarak yatırdı. Mahmut Yılmaz 10 Mart 2023 günü saat 08.16'da Seçil Erzan'a "Çok teşekkür ederim benim için çok kazançlı oldu" diye mesaj attı. Seçil Erzan da Mahmut Yılmaz'a, "Hayırlı işler Mahmut Amca" diye yanıt verdi.

KARAKUTUDAN SON MESAJ: HEPİMİZ BİTTİK
- Topladığı paraları ödeyemeyen Seçil Erzan, tutuklanmadan bir ay önce en yakın arkadaşı ve paraları taşıyan çantacısı Nazlı Can'a "Ben bittim" diye mesaj atıyor. Nazlı Can ise "Hepimiz bittik" diye yanıt veriyor. Erzan bir süre sonra artık mesajlarına da cevap vermeyen arkadaşına 9 Mart günü yeniden bir mesaj atarak "Neden telefonu açmıyorsun Nazlı? Sen de mi açmayacaksın? Ben gidiyorum hoşçakal" diyor. Nazlı Can buna karşılık "Nereye, bizi böyle bırakıp mı?" diye yazıyor. Bunun üzerine Erzan, "Bu şekilde herkes bana düşmanken ben çözemem. İlk önce kapıma yakınlarım geldi. Kimsenin suçu günahı yok" diye cevap veriyor. Ardından yazışma şöyle devam ediyor:

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ÖYLE BİR BATAĞA SOKTUN Kİ
Nazlı Can: Sen herkesi öyle bir batağa soktun ki. Ne yapacaksın? Söyle lütfen. Nereye gidiyorsun?

Seçil Erzan: Ben seni biliyorum. Bana kendini anlatma. Hoşçakal...

PODOLSKİ VE BRUMA KANMADI
- Seçil Erzan'ın Galatasaray'ın eski tercümanı Mert Çetin'le birlikte Muslera, Podolski ve Bruma'yı fona sokmak için çabaladığı ortaya çıktı. Muslera sisteme 500 bin dolar yatırırken, Podolski ve Bruma ise para vermedi.

Seçil Erzan'la en fazla konuşması olanlardan biri de Fatih Terim'le Panathinaikos'a transfer olan Galatasaray'ın eski tercümanı Mert Çetin'di. 16 Aralık 2022'deki yazışmada Erzan, Çetin'e "Canım sen Muslera ve Poldi'yi mutlaka hallet" diyor. Çetin ise "Tamam Seçom" cevabını veriyor.

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MUSLERA OKEY
İki gün sonra ise Seçil Erzan'ın "Yolunda mı her şey?" sorusunu Mert Çetin "Kardeşin çok çalışıyor Seço. Muslera ok" diye cevaplıyor. Aldığı cevaba sevinen Erzan "Süpersin. Diğerini de (Podolski) yapalım, onda çok var" diye yazıyor. Buna karşılık Çetin, "500 dedi (Muslera), yarın akşam gel bana dedi. Sabah Podolski'nin işini halledip geleceğim yanına" diyor.

POLDİ'Yİ DE İKNA ET
Seçil Erzan 1 Ocak 2023 günü Mert Çetin'e yazdığı mesajda, "Poldi ile konuşalım, 5'ine kadar ikna edelim, ne dersin? Bruma nasıl? Onunla da konuşabiliriz" diyor. Mert Çetin bu mesajların ardından Muslera'yı ikna ederek 500 bin dolarını alıyor. Ancak Podolski ve Bruma sisteme para yatırmak istemiyor.

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