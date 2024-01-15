Yüksek kar getirisi bulunan güvenilir bir fon olduğunu ve Fatih Terim gibi isimlerin de bu fona dahil olduğunu söyleyerek aralarında tanınmış futbolcular Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan'ın da bulunduğu 21 kişiyi yaklaşık 25 milyon dolar ile 7 milyon 384 bin lira dolandırdığı iddia edilen Şube Müdürü Seçil Erzan'ın yargılanmasına İstanbul 41.Ağır Ceza Mahkemesi'nce devam edilecek.

Duruşmada aralarında futbolcu Semih Kaya'nın da bulunduğu tanıkların dinlenmesi bekleniyor. Önceki duruşmada ara kararını açıklayan mahkeme, dinlenmemiş olan tanıkların dinleneceğini de dikkate alarak duruşmayı 15 Ocak Pazartesi tarihine ertelemişti. Mahkeme ayrıca, sanıklar Seçil Erzan ile Ali Yörük'ün tutukluluk hallerinin devamına hükmetmişti.

İLK İKİ DURUŞMADA NELER OLMUŞTU?

Hayatında olan herkesin yaşam standartlarının yükseldiğini söyleyen Seçil Erzan, "Arabaları bir üst modele çıkıyordu. Tarlalar alıyorlardı. Gelirlerinin 3,5 katı kadar paralar kazanıyorlardı" dedi. Evrim Pınar Güzel'den, "Değerlendireceğim" diyerek para aldığını anlatan Erzan, "İlk başta değerlendirdim. Ancak sonra değerlendirmeye çalıştım. Ancak değerlendiremedim. Zaten aldığım parayı 1 saat sonra başkası kapıyordu. Arda'ya da 'Para değerlendiriyorum' dedim. Kimseye fon demedim. Semih Kaya'ya çok fazla harcama yapmaması için 'Yeterince kazandın verdiğinden çok fazla geri aldın, yavaş harca' dedim. 2021 Aralık ayından sonra Bülent Çeviker, Emre Belözoğlu'ndan sonra aklıma ne geliyorsa söylemeye başladım. Fatih Terim ya da Hakan Ateş fonu demedim, abuk sabuk şeyler söyledim" ifadelerini kullandı.

EMRE'NİN PARASINI HERKESE DAĞITTI

Mahkeme başkanının Emre Belözoğlu'ndan aldığı parayı ne yaptığını sorması üzerine Seçil Erzan, "Aslında onun parası herkese dağıldı. 800 bin doları Semih Kaya'a, 300 bin doları Fırat Özdemir'e verdim. Diğerleri de dağıldı" dedi.

"PARADA ASLA GÖZÜM YOKTU"

Seçil Erzan, "Geleceğimi kaybettim, İşimi kaybettim insanlar mağdur oldu. Herkesten çok özür dilerim. Ben banka müdürü olmasaydım, sadece Seçil Erzan olsaydım kimse bana bu parayı vermezdi. Kimilerinin kızı, kimilerinin kardeşi, kimilerinin Secosu, kimilerinin de iyi bankacısıydım. Hapse girdiğimden beri kime ne para verildi çıkarmaya çalışıyorum. Arda'nın hediyesi olan saati takmadım bile, paradan nefret etmiştim artık. Annem o haldeydi, babam ölmüştü, kimse bana sahip çıkmadı. Parada asla gözüm yoktu. Bu söylediklerim belki bana zarar verecek ama ben söylüyorum, ben bankacıyım diye benle bu ilişkiyi kurdular" dedi.

"HERKES YER HESABI SEÇİL ÖDER"

Ağlamaklı şekilde ifadesi veren Seçil Erzan, "MASAK herkesin hesaplarını incelesin. O dönem kim bana para verdiyse kim benden para aldıysa herkesin hesapları incelensin. Ben bir canımla ortada kaldım. Kimseye derdimi anlatamıyorum. Herkes yer içer hesabı Seçil öder" şeklinde konuştu.

ARDA, SELÇUK , EMRE VE MUSLERA MAHKEMEYE GELMEDİ

Duruşmaya gelmesi beklenen Arda Turan, Selçuk İnan, Emre Belözoğlu ve Fernando Muslera, mazeret bildirerek mahkemeye gelmemişti. Ancak mahkemeye gelen bazı müştekiler de söz aldı.

BUSE TERİM'İ SİNİRLENDİREN SORU

Buse Terim'in ifadesi sonrası bir sanık avukatı söz alarak, Fatih Terim'in adının fonda geçtiğini ve kendilerini uyarıp uyarmadığını sordu. Avukat ayrıca Fatih Terim'in eski avukatı ve aynı zamanda Seçil Erzan'ın eski nişanlısı olan Candaş Gürol'un da ifadesinde, "Fatih Terim'e kırgınım" dediği kısmı hatırlatınca sinirlenen Buse Terim, "Siz Candaş bey buraya geldiğinde ona şunu sorun, madem ki Seçil hanımın bunları yaptığına uyanmış, neden müvekkillerini uyarmamış?" diye konuştu.

SEMİH KAYA'NIN SAVUNMASI ALINACAK

Geçtiğimiz Cuma günü yapılan ikinci duruşma tam 13 saat sürmüştü. Duruşma verilen ara kararın ardından tutuklu sanıkların tutukluluk hallerine ve duruşmanın 15 Ocak gününe, bugüne ertelenmişti.





Bugün görülecek duruşmada da Seçil Erzan ve 6 şüphelinin sorgusuna devam edilecek. Müşteki ve tanıkların ifadelerine yer verileceği duruşmada, Seçil Erzan kendisine sorulacak sorulara da cevap vermesi bekleniyor. Öte yandan kendisine kötü davrandığını iddia ettiği Semih Kaya'nın da bugün savunmasının alınması bekleniyor.

KİM NE KADAR PARA YATIRDI

İddianamede, müştekilerden Buse Terim Bahçekapılı'nın 190 bin Amerikan Doları verdiği, Emre Belözoğlu'nun bu fona para yatırması için bir kısmını Volkan Bahçekapılı ile göndermek suretiyle toplamda 4 milyon 292 bin doları şüpheli Erzan'a teslim ettiği, Fernando Muslera'nın 1 milyon 200 bin dolar teslim ettiği ancak şüpheli Erzan'ın bu paranın 700 binlik kısmını geri vererek 500 bin dolar dolandırdığı kaydedildi. Öte yandan şüpheli Erzan'ın Arda Turan'dan 13 milyon 900 bin dolar nakit elden para alıp sadece 6 milyon 400 bin doları fon getirisi olarak geri vermek suretiyle 7 milyon 500 bin dolandırdığı belirtildi. Şüphelinin Selçuk İnan'dan ise 3 milyon 685 bin dolar alıp bunun 2 milyon 150 binini fon getirisi olarak geri iade ederek toplamda 1 milyon 535 bin dolandırdığı kaydedildi.

ERZAN HAKKINDA İSTENEN CEZA 252 YILA YÜKSELDİ

18 müştekili iddianamede şüpheli Erzan'ın 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'özel belgede sahtecilik' suçlarından toplamda 66 yıldan 216 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Diğer 6 şüphelinin ise 3 yıl ile 65 yıl arasında değişen oranlarda hapis cezasıyla cezalandırılmaları talep edildi. Daha sonra 3 mağdurun da eklenmesiyle müşteki sayısı 21'e yükselirken, Erzan hakkında istenen hapis cezası da 77 yıldan 252 yıla kadar yükseldi.