Ardahan'da kavşakta çarpışma: 7 yaralı!

Giriş Tarihi: 13 Temmuz 2026 19:29

Sulakyurt Mevkisinde Kaza

Ardahan-Artvin kara yolu Sulakyurt köyü mevkisinde seyir halinde olan panelvan minibüs ile otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan araçlarda bulunan vatandaşlar yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Yaralılar Hastanelere Kaldırıldı

Olay yerine hızla ulaşan sağlık ekipleri, kazada yaralanan 7 kişiye ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdi. Yaralılar, daha sonra ambulanslarla Ardahan Devlet Hastanesi ile Göle Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hastanelerdeki tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

Trafik Kontrollü Sağlandı

Kaza bölgesine intikal eden polis ekipleri, yeni bir kazanın yaşanmaması için yol üzerinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Hasar gören araçlar nedeniyle aksayan trafik, ekiplerin yönlendirmesiyle kontrollü olarak sağlandı. Araçların çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı yeniden normale döndü.