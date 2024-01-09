Seçil Erzan’ın tefeci dediği Süleyman Aslan ilk kez konuştu! Seçil Erzan’ın faiz pazarlığı WhatsApp yazışmalarında

Erzan'ın bir süre sonra Mojtaba Hakani'yle birlikte geldiğini belirten Aslan, "Dedi ki, 'Süleyman Amca bir fon var. Sen de gir.' 3 milyon 800 bin dolarım vardı. Bu parayı da Seçil'e verdim. Verirken de espri yapıp 'Paramıza bir şey olmasın' dedim. Seçil de, 'Ben banka müdürüyüm, sen beni üç kağıtçı mı sanıyorsun' deyip güldü. Parayı verirken de normal beyaz bir kağıda imza attı, hatta Moci de imzaladı. Ancak para gelmedi" ifadelerini kullandı. Aslan, Erzan'ın bir gün ofise geldiğinde, oğlunun ses kaydı aldığını belirterek "15 milyonu 12. ayda alabileceğimizi söyledi. Ve şöyle dedi, 'Fatih Terim'e şimdiye kadar 20-30 milyon kazandırdım'" dedi.

'TEK KURUŞ ALMADIM'

Tapuyu da fon için yatırdığı parayı da alamadığını söyleyen Aslan "Çünkü bankanın sattığı bir şey de yok. Ben Seçil'e inanıp parayı eline verdim. Benden daha mağdur Türkiye Cumhuriyeti'nde yoktur. Parasını verip de tek kuruş almayan tek kişiyim. Şimdi de kalkmış bana 'tefeci' diyor. Keşke beni bir kurşunla vursaydı da bana tefeci demeydi, adımı lekelemeseydi. Hem param gitti hem rezil etti. Bunu duyunca üç ay boyunca ağladım. 'Lanet olsun' dedim şikayetçi olmadım. Çünkü elimde somut hiçbir şey yoktu. Daha sonra Mali Şube'den ifadeye çağırdılar, olayı onlara anlattım. Daha sonra avukatım aracılığıyla şikayetçi oldum" diye konuştu.

Fon dolandırıcılığı davasında Erzan'ın yanı sıra Ali Yörük de tutuklu yargılanıyor. Yörük'ün Erzan'a kuryelik yaptığı öne sürülüyor. Yörük'ün Erzan'a bankada para teslim ettiğine ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıkmıştı.

ARAYAN 'MÜDÜR' YÖRÜK'MÜŞ

Arazi satışı için para verdikten sonra kendisini banka müdür olarak tanıtan birinin aradığını anlatan Aslan, şunları söyledi: "'Süleyman Bey normalde değeri 1.5 milyon dolardı ancak Seçil'in hatrına 1.3 milyon dolara verdik' dedi. Sonradan öğrendim ki, banka müdürü diye beni arayan kişi Ali Yörük'müş. Sonra bir gün yine yanıma geldi ve 5.5 milyon dolar istedi, ufak tefek borçlarının olduğunu söyledi. Ben de, 'Kızım utanmıyor musun, önce benim paramı ver' dedim." Erzan, bir video kaydında "Merhaba Süleyman Amca. Sana vermiş olduğumuz Moci'nin ve Nazlı'nın senedinde her ikisinin de hiçbir çıkarı yok. Onların senetleriyle ilgili lütfen hiçbir şey yapma" diyordu.