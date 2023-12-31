Son dakika: Fatih Terim Fonu adı altında ünlü futbolcuları dolandıran Seçil Erzan hakkında yeni detay! Banka zimmet şikayeti yapmış

FON VURGUNUNDA FATİH TERİM DİYALOĞU Seçil Erzan isim vermedi ama mahkeme başkanı 'herkes anladı' dedi. Milliyet'te yer alan habere göre, Seçil Erzan'ın mahkeme başkanı ile Fatih Terim diyaloğu ortaya çıktı. Futbol dünyasını sarsan fon vurgunuyla ilgili her gün yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.

İSİM İSİM AÇIKLADI Erzan'ın ifadesinde kendisini tehdit edenleri isim isim açıkladı ortaya çıktı. "Ayhan Akman tehdit etti, Fırat etti, Semih etti, Mimar Çetin'in eniştesi vardı o etti. Süleyman Aslan etti. Birçok insan tehdit etti."

Mahkeme Başkanı: Kim bu insan?

Seçil Erzan: 2020 yılında, çoğaltmak üzere, fon adı altında değil ama yani ne istiyorsan onu yap dedi bana teslim etti.

O davada mahkeme başkanı ile Seçil Erzan 'ın arasında Fatih Terim diyaloğu da yaşanmış.

Seçil Erzan: Galatasaray camiasından biri.

Mahkeme Başkanı: Evet kim?

Erzan, ısrarlı sorulara rağmen yazılı beyanda bulunacağını söyleyip o ismi söylemedi.

Seçil Erzan: O dönemde kulüpten ayrıldı ve ben ona her istediğinde ödemelerini yapması için para ödüyordum. Her istediğinde veriyordum, hayır diyemiyordum.

Mahkeme Başkanı: Yani size belli bir miktar para verdi, elden teslim etti?