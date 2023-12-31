SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Son dakika: Fatih Terim Fonu adı altında ünlü futbolcuları dolandıran Seçil Erzan hakkında yeni detay! Banka zimmet şikayeti yapmış

Fatih Terim Fonu adı altında başta ünlü futbolcular olmak üzere birçok ismi dolandıran Seçil Erzan davasında yeni detaylar ortaya çıktı. Avukat Rezan Epözdemir, bankanın Seçil Erzan hakkında Nisan ayında ‘zimmet’ şikayeti yaptığını söyledi. Seçil Erzan ise 20 Kasım’daki duruşmada “Keşke banka görseydi de ben işten atılsaydım” dedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 31 Aralık 2023, 10:27 Güncelleme 31 Aralık 2023, 10:36
Son dakika: Fatih Terim Fonu adı altında ünlü futbolcuları dolandıran Seçil Erzan hakkında yeni detay! Banka zimmet şikayeti yapmış

Avukat Epözdemir, Denizbank temsilcisi tarafından İstanbul Cumhuriyet Başavcılığı'na 7 Nisan 2023'te verilen, klasörlerde bulunan ancak UYAP sistemine kayıt edilmediğini ileri sürdüğü dilekçede, bankanın Erzan hakkında zimmet şikâyetinde bulunduğunu ifade etti.

20 Kasım'daki duruşmada Epözdemir belgeyi dosyaya sunarak "Bankanın zimmetle ilgili zaten Erzan hakkında dosyaya yansıyan bir şikâyeti var. Her nasılsa başsavcılık da bunu görmemiş ve ihbar yok, şikâyet yok, muhakeme şartı gerçekleşmedi gerekçesiyle takipsizlik verdi" dedi.

"KEŞKE YAKALANSAYDIM"

Duruşmada Erzan da "Bankanın içerisinde paralar da alınıyordu, gidiyordu. Keşke banka görseydi de ben işten atılsaydım. Yani zimmetten yakalansaydım o anda, tek derdim zaten işle ilgili bir sorun olmamasıydı. Keşke o anda olsaydı, yakalasaydı da bitseydi bu iş. Yani o zaman belki Emre Belözoğlu'nun eksiği olmazdı. Bana birileri gelip darp etmezlerdi, zorla aldırmazlardı, bu kadar korkmazdım" dedi. Erzan'ın ifadelerine göre banka, soruşturmanın zimmet suçundan çıkarılıp "nitelikli dolandırıcılık" olarak sürdürülmesi için banka yöneticileri kendisini alıkoyup bu yönde telkinlerde bulunmuştu.

FON VURGUNUNDA FATİH TERİM DİYALOĞU
Seçil Erzan isim vermedi ama mahkeme başkanı 'herkes anladı' dedi. Milliyet'te yer alan habere göre, Seçil Erzan'ın mahkeme başkanı ile Fatih Terim diyaloğu ortaya çıktı. Futbol dünyasını sarsan fon vurgunuyla ilgili her gün yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.

İSİM İSİM AÇIKLADI
Erzan'ın ifadesinde kendisini tehdit edenleri isim isim açıkladı ortaya çıktı. "Ayhan Akman tehdit etti, Fırat etti, Semih etti, Mimar Çetin'in eniştesi vardı o etti. Süleyman Aslan etti. Birçok insan tehdit etti."

MAHKEME BAŞKANI İLE FATİH TERİM DİYALOĞU

O davada mahkeme başkanı ile Seçil Erzan'ın arasında Fatih Terim diyaloğu da yaşanmış.

Seçil Erzan: 2020 yılında, çoğaltmak üzere, fon adı altında değil ama yani ne istiyorsan onu yap dedi bana teslim etti.

Mahkeme Başkanı: Kim bu insan?

Seçil Erzan: Galatasaray camiasından biri.

Mahkeme Başkanı: Evet kim?

Erzan, ısrarlı sorulara rağmen yazılı beyanda bulunacağını söyleyip o ismi söylemedi.

Seçil Erzan: O dönemde kulüpten ayrıldı ve ben ona her istediğinde ödemelerini yapması için para ödüyordum. Her istediğinde veriyordum, hayır diyemiyordum.

Mahkeme Başkanı: Yani size belli bir miktar para verdi, elden teslim etti?

Seçil Erzan: Savcı beye söylemiştik ilk olduğunu "İsmini açıklamayacağım" demiştim, o dönemde 300 bin dolardan bahsetmiştim.

MÜŞTEKİLER ARASINDA O İSİM YOK

O isim müştekiler arasında yoktu. Telafuz eden de mahkeme başkanı oldu.

Mahkeme Başkanı: Ama herkes anladı yani kim olduğunu buradan ben sorayım. Fatih Terim mi bu bahsettiğiniz kişi?

Seçil Erzan fonunda yeni gelişme | Annesinin doktorunu da dolandırmış! Dosyaya iki kişi daha eklendi! Çekmecesinden çıkanlar şoke etti

Seçil Erzan: Herkes onun sözüne güveniyordu, biliyordu.

Mahkeme Başkanı: Yani 300 bin dolar diye bahsettiğini kişi Fatih Terim miydi?

Seçil Erzan: Tamam

Kariyerine Yunanistan ekibinden Panathinaikos ile devam edecek olan teknik direktör Fatih Terim ise sessizliğini sürdürüyor.

Seçil Erzanın fon vurgununda yeni detaylar! Şubenin kameraları neden genel müdürlük binasına taşındı?

Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
MİT ve TSK’dan Irak’ın kuzeyinde PKK’ya nokta operasyon: Renas Derik kod adlı Cemil Akar öldürüldü
Başkan Erdoğan’dan Necip Fazıl Ödülleri programında önemli açıklamalar: Sporun siyasi meze haline getirilmesine izin vermeyiz
Kahvenin tadını BURFAŞ’ta çıkarın
SON DAKİKA