Seçil Erzan'ın 'kara kutu' telefonu ortaya çıktı | Fatih Terim'inde bulunduğu 181 bin 538 mesaj incelendi! Arama kayıtlarında Gürcistan detayı: "2.177 bin TL fona aktardık"

Türkiye'nin aylardır gündeminden düşmeyen 'Fatih Terim Fonu' adı altındaki dolandırıcılıkta Seçil Erzan'ın gözaltına alınmadan önce kırdığı ve onarılarak içerisinden 181 bin whatsapp mesajının çıktığı telefonla ilgili bilirkişi incelemesi tamamlandı. Kırılan cep telefonunun fotoğrafı da ortaya çıkarken, mesajlarda Terim'in 2021 tarihinde 3 milyon 889 bin 577 liralık vadeli mevduat hesabının açıldığına dair gelen mesajı Erzan'a gönderdiği, Erzan'ın ise o mesaja karşılık olarak, "Hocam günlük yaptırdım kulüp yarın gönderirse 4'e tamamlayıp kalan tutarı fonda diğer harcamalar için tutarız" diye yazdığı, Terim'in ise, "20.000 $"ı buradan mı aldık" diye karşılık verdiği öğrenildi. Erzan'ın mesajlarda "2.177 bin TL fona aktardık bilginize sevgiler" mesajı da dikkat çekti.
Fatih Terim Fonu adı altında bir banka müdürünün yaptığı dolandırıcılık Türkiye'nin gündemine oturdu. Denizbank Florya Şubesi'nin eski müdürü Seçil Erzan'ın başrolde olduğu olayda, Fatih Terim, Arda Turan, Selçuk İnan, Emre Çolak, Semih Kaya gibi galatasaraylı eski futbolcular büyük paralar kaptırdı.
'FATİH TERİM FONU' OLARAK DEĞERLENDİRİLDİ
Çoğunluğunu Fatih Terim'e yakın futbolcuların oluşturduğu ve aralarınsa iş insanlarının da yer aldığı bu olay kamuoyunda Fatih Terim fonu olarak adlandırıldı.
Toplamda 1 milyar 289 milyon 15 bin lira toplanan fon vurgununda, 226 yılla yargılanan Seçil Erzan'ın evinden ise sadece 67 bin TL çıktı
Futbol dünyasından ünlü isimlerin de mağdurları arasında olduğu milyonlarca dolarlık gizli fon dolandırıcılığı davasında önemli bir gelişme yaşandı. Aralarında Arda Turan, Selçuk İnan, Emre Belözoğlu gibi isimleri "özel fon" yalanıyla milyonlarca dolar dolandıran Seçil Erzan'ın "Bankadan kırıp atmamı, içindeki tüm yazışmaları da silmemi söylediler.