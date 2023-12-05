Seçil Erzan'ın "Bana para sattı" dediği eski futbolcu Ayhan Akman'ın ifadesi ortaya çıktı! Birbirlerini suçladılar! Seçil Erzan’ı şoke eden telefon görüşmesine ulaşıldı

Seçil Erzan 'la, telefon görüşme kaydı görülen kişinin, Erzan'a 2 milyon 200 bin dolar parasını kaptıran Bülent Çeviker'in avukatı Prof. Dr. Avukat Hediye Ergin olduğu ortaya çıktı. Seçil Erzan'la önce telefonla görüşen ardından Seçil Erzan tarafından WhatsApp'tan kendisine mesaj atılan Ergin o konuşmanın detaylarını ve yaşananları Habertürk'e anlattı. "SERT OLMAYIN KAÇ YILDIR TANIŞIYORUZ" Ergin, " Bülent Çeviker benim müvekkilim. Bülent bey beni 6 Nisan günü aradı. Denizbank'a özel fon adı altında para yatırdıklarını ama alamadıklarını söyledi. Tabii Seçil Erzan'ın ismini söyledi. Bu fon işini Seçil Erzan müvekkilime söylemiş. Bülent bey, Seçil Erzan'la konuşmamı istedi ve "Konuşun ama sert olmayın, kaç yıldır tanıyoruz Seçil hanımı, para ödenir ama sürekli atlatıyor, şüphelendik, bir de siz konuşun bakalım" dedi. Bende tamam dedim."

"SİSTEMSEL ARIZA VAR"

Bunun üzerine 6 Nisan'da Seçil Erzan'ı aradığını ancak ulaşamadığını anlatan Ergin, sesli mesaj bıraktıktan bir süre sonra kendisini Seçil Erzan'ın aradığını belirterek, "Ben ona müvekkillerim banka hesaplarındaki parayı çekmek istiyorlar. Neden çekemiyorlar. Böyle bankacılık olur mu? Siz nasıl banka müdürüsünüz? Kaç yıllık bankacısınız, dedim. O da bana 'Yurt dışı fonu bozulamadı. Sistemsel bir arıza var. Sorun çözülür. Para yarın 10'da hesapta olur. Yalnız yarın, cuma haftanın son günü yetişmeyebilir. Pazartesi de haftanın ilk günü toplantı yoğunluk olur; biz parayı, haftaya cuma yatırırız' dedi."

ERZAN'I ŞOKE EDEN KONUŞMA

Seçil Erzan'ın kendisini oyaladığını fark ettiğini söyleyen Ergin, yumuşak tavrını değiştirip sertleşerek Erzan'ı şoke eden konuşmayı yaptı. Ergin, "Ben de yarın 14.00'e kadar paralarını çekemezlerse sizin hakkınızda yasal işlem başlatacağım. Böyle bankacılık olur mu? Savcılığa suç duyurusunda bulunacağım yurt dışı yasağı koyduracağım size dedim" diye konuştu.

"PASTANEDE BULUŞALIM"

Bu telefon görüşmesinden sonra Seçil Erzan, hemen Bülent Çeviker'in eşi İnci Çeviker'i arayarak, "Avukatınız arayınca ben çok kötü oldum. Yarın Pelit Pastanesi'nde saat 13.30'da buluşalım" dedi.