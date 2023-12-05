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Seçil Erzan'ın "Bana para sattı" dediği eski futbolcu Ayhan Akman'ın ifadesi ortaya çıktı! Birbirlerini suçladılar! Seçil Erzan’ı şoke eden telefon görüşmesine ulaşıldı

Türkiye'nin konuştuğu "Yüksek gelirli fon" davasıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Seçil Erzan'a para kaptıran isimler arasında yer alan Galatasaray teknik ekibinden eski futbolcu Ayhan Akman'ın 'şikayetçi' sıfatıyla verdiği ifade ortaya çıktı. İfadeye göre Ayhan Akman, Erzan'a 950 bin dolarını teslim etti. Neredeyse tamamını aldı. Ancak Akman, halen Seçil Erzan'ın kendisine 10-20 bin dolar borcu kaldığını ifadesinde dile getirdi. Erzan'ın, "Ayhan Akman verdiğinden fazlasını almıştır. Kendisinden faizle para satın aldım. Faizle verdiği parayı geri aldı. Kendisinden yüklü miktarda alacağım var" ifadesi sorulan Akman, bu iddiaları ise, "Kendisinden ana parama yakın bir parayı geri aldım. Beni dolandırdı. Şikayetçiyim" şeklinde cevaplandırdı. Öte yandan Erzan'ın, ortadan kaybolmadan önce, kendisini şoke eden bir telefon görüşmesi yaptığı ortaya çıktı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 05 Aralık 2023, 10:44 Güncelleme 05 Aralık 2023, 10:56
Seçil Erzan’ın Bana para sattı dediği eski futbolcu Ayhan Akman’ın ifadesi ortaya çıktı! Birbirlerini suçladılar! Seçil Erzan’ı şoke eden telefon görüşmesine ulaşıldı

Son dakika haberleri... Özel bir bankanın şube müdürü Seçil Erzan'ın milyarlık vurgunuyla ilgili her geçen gün yeni ayrıntılar gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Son olarak Erzan'a para kaptırdığını ancak geri aldığını söyleyen Galatasaraylı eski futbolcu Ayhan Akman'ın ifadesine ulaşıldı.

FONA NASIL DAHİL OLDU?
'Müşteki' sıfatıyla ifade veren Akman, Seçil Erzan'ı yaklaşık 10-11 yıldır tanıdığını söyledi. Bu zamana kadar kendisi ile bankacılık işlemleri dışında herhangi bir iletişiminin olmadığını öne süren Akman, özel fon vurgununa nasıl dahil olduğunu anlattı.

Akman, ifadesinde şunları söyledi:

Şöyle ki: bir gün beni arayarak bir yatırım fonundan bahsetti. Zaten banka müdürü olduğu için kendisine güveniyordum. İlk olarak 2022 yılının Haziran ayında Seçil Erzan beni bankaya davet etmişti. Ben de görüşmen amacıyla yanına gittim. İlk olarak 100 bin dolar para verdim. Toplamda ise 950 bin dolar parayı Seçil Erzan'a teslim ettim.

Yaklaşık 10 aylık bir süreçte Seçil Erzan beni sık sık aradı. Her seferinde benden fona yatırım yapmamı istedi. Beni bu fona daha fazla para vermem konusunda kandırdı. Toplam peyderpey hatırladığım kadarıyla Erzan'a her defasında 100- 200 bin dolar para verdim. Bahsettiğim gibi toplamı 950 bin dolardır.



HEM BANKA'DA HEM PASTANEDE PARA VERMİŞ
Fakat Seçil Erzan bu zamana kadar kendisine yatırım amacıyla verdiğim parayı bana iade etmiştir. Ancak bu paraları bana kar payı olarak vermiştir. Ben verdiğim paraların zaman zaman Seçil Erzan'ın odasında zaman zaman bankanın yanında bulunan pastanede teslim etmiştim."



ERZAN'IN BANA PARA SATTI İDDİALARI SORULDU
Seçil Erzan ifadesinde "Ayhan Akman verdiğinden fazlasını almıştır. Akman'a da fon vaadinde bulunmadım. Kendisinden faizle para satın aldım ancak kendisi çok daha fazla faizle verdiği parayı geri aldı. Kesinlikle Akman'a hiçbir borcum bulunmamaktadır. Aksine kendisinden yüklü miktarda alacağım vardı" ifadelerini kullanmıştı.

"KİMSEYE PARA SATMADIM"
Ayhan Akman'a ifadesinde bu husus da soruldu. Akman bu iddiaları şu şekilde cevapladı: "Kesinlikle hiçbiri doğru değildir. Hayatım boyunca kimseye para satmadım. Seçil Erzan'dan verdiğim parayı istediğim zamanlar başta beni epey bir süre oyaladı. Ben de bu durumu bankada çalışan yöneticilere anlatacağımı söyledim. Hatta bir gün ismi geçen banka yöneticisi ile fotoğraf çekinip, bu fotoğrafı Erzan'a whatsapp üzerinden gönderdim.



"HALEN 10-20 BİN DOLAR BORCU VAR"
Amacım Seçil Erzan'ın benden aldığı paraları geri almaktı. Fakat sonrasında Erzan zaten kendisine verdiğim parayı bana geri vermişti. Daha doğrusu kendisinden ana parama yakın bir parayı geri aldım. Bana gene 10- 20 bin dolar borcu bulunmaktadır. Erzan, hakkımda neden böyle bir iftirada bulunmuştur anlamış değilim. Benden hiçbir şekilde alacağı yoktur. Seçil Erzan beni dolandırmıştır. Kendisinden şikayetçiyim. Erzan dışında banka yöneticilerinden şikayetçi değilim" şeklinde cevap verdi.



TEFECİLİK SORUŞTURMASINDA ŞÜPHELİ
Sabah'ta yer alan habere göre; Ayhan Akman, aralarında Semih Kaya'nın da olduğu 11 isim hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca halihazırda tefecilik suçundan soruşturma yürütülüyor. Akman ve Semih Kaya'nın da olduğu 11 isim bu soruşturmada 'şüpheli' pozisyonunda bulunuyor. Geçtiğimiz gün de Akman'ın vurgunun ortaya çıktığı tarih olan 7 Nisan Cuma günü, "Ben artık bu işi soracağım haberin olsun" dediği, Erzan'ın bu mesaja herhangi bir cevap vermediği ortaya çıkmıştı. Akman'ın, Erzan'ın gözaltına alındığı tarih olan 10 Nisan'da bir daha mesaj atarak, "Aramayı düşünüyor musun beni" şeklinde sitemli bir mesaj attığı ancak buna da cevap alamadığı öğrenilmişti.

TELEFON KAYITLARI DİKKAT ÇEKTİ
Öte yandan Seçil Erzan'ın soruşturmaya giren telefon kayıtlarındaki görüşmeleri de dikkat çekiyor.

SON TELEFON GÖRÜŞMESİNE ULAŞILDI
HaberTürk'te yer alan habere gçre; Seçil Erzan'ın, mahkeme kararıyla 6 aylık geriye dönük telefon kayıtlarında en son görüşmeleri 7 Nisan'da yaptığı ortaya çıkmıştı. Erzan'ın, en son 13.19 sıralarında, Köşkdere Otomotiv üzerine kayıtlı olan cep telefonunu aradığı, kendisini de en son 15.24'te Arda Turan'ın aradığı kayıtlarda yer almıştı. O saatten sonra telefonu kapalı olan Seçil Erzan'ın 6 Nisan'da, bir avukatla yapılan telefon kaydı dikkat çekti. Bu da, Seçil Erzan'ı arayan tek müşteki avukatıydı.



Seçil Erzan'la, telefon görüşme kaydı görülen kişinin, Erzan'a 2 milyon 200 bin dolar parasını kaptıran Bülent Çeviker'in avukatı Prof. Dr. Avukat Hediye Ergin olduğu ortaya çıktı. Seçil Erzan'la önce telefonla görüşen ardından Seçil Erzan tarafından WhatsApp'tan kendisine mesaj atılan Ergin o konuşmanın detaylarını ve yaşananları Habertürk'e anlattı.

"SERT OLMAYIN KAÇ YILDIR TANIŞIYORUZ"
Ergin, "Bülent Çeviker benim müvekkilim. Bülent bey beni 6 Nisan günü aradı. Denizbank'a özel fon adı altında para yatırdıklarını ama alamadıklarını söyledi. Tabii Seçil Erzan'ın ismini söyledi. Bu fon işini Seçil Erzan müvekkilime söylemiş. Bülent bey, Seçil Erzan'la konuşmamı istedi ve "Konuşun ama sert olmayın, kaç yıldır tanıyoruz Seçil hanımı, para ödenir ama sürekli atlatıyor, şüphelendik, bir de siz konuşun bakalım" dedi. Bende tamam dedim."

"SİSTEMSEL ARIZA VAR"
Bunun üzerine 6 Nisan'da Seçil Erzan'ı aradığını ancak ulaşamadığını anlatan Ergin, sesli mesaj bıraktıktan bir süre sonra kendisini Seçil Erzan'ın aradığını belirterek, "Ben ona müvekkillerim banka hesaplarındaki parayı çekmek istiyorlar. Neden çekemiyorlar. Böyle bankacılık olur mu? Siz nasıl banka müdürüsünüz? Kaç yıllık bankacısınız, dedim. O da bana 'Yurt dışı fonu bozulamadı. Sistemsel bir arıza var. Sorun çözülür. Para yarın 10'da hesapta olur. Yalnız yarın, cuma haftanın son günü yetişmeyebilir. Pazartesi de haftanın ilk günü toplantı yoğunluk olur; biz parayı, haftaya cuma yatırırız' dedi."

ERZAN'I ŞOKE EDEN KONUŞMA
Seçil Erzan'ın kendisini oyaladığını fark ettiğini söyleyen Ergin, yumuşak tavrını değiştirip sertleşerek Erzan'ı şoke eden konuşmayı yaptı. Ergin, "Ben de yarın 14.00'e kadar paralarını çekemezlerse sizin hakkınızda yasal işlem başlatacağım. Böyle bankacılık olur mu? Savcılığa suç duyurusunda bulunacağım yurt dışı yasağı koyduracağım size dedim" diye konuştu.

"PASTANEDE BULUŞALIM"
Bu telefon görüşmesinden sonra Seçil Erzan, hemen Bülent Çeviker'in eşi İnci Çeviker'i arayarak, "Avukatınız arayınca ben çok kötü oldum. Yarın Pelit Pastanesi'nde saat 13.30'da buluşalım" dedi.



Soruşturmaya giren telefon kayıtlarına göre Prof. Dr. Avukat Hediye Ergin, 6 Nisan'da, saat 17.41'de Seçil Erzan'ı arıyor. 21 saniye görüşme görülüyor. Ardından saat 17.47'de Seçil Erzan, Ergin'i arıyor ve 393 saniye bir görüşme yaşanıyor. Seçil Erzan telefonunu kapatır kapatmaz saat 17.59'da Bülent Çeviker'in eşi İnci Çeviker'i arıyor ve 60 saniye bir görüşme yapıyor.

Bir gün sonra yani 7 Nisan sabahı Seçil Erzan, Ergin'i telefonla aradı. Ergin derste olduğu için cevap veremedi ve kendisine WhatsApp üzerinden, "Dersteyim" diye mesaj attı. Seçil Erzan da buna karşılık "Tamam İnci hanıma bilgi verdim" dedi. Ergin de bunun üzerine, "Bugün sorun çözülüyor değil mi" diye yazdı. Seçil Erzan, "Evet saat en geç 14.00'te çözülmüş olacak" diye mesajı atıyor ve bu mesaj o günün son mesajı oluyor.

OLAY PATLAK VERDİ
O gün yaşananları anlatan Ergin, müvekkili İnci Çeviker'in randevu yeri olan Pelit Pastanesi'ne giderek Seçil Erzan'ı beklediğini belirterek, "Tabii Seçil Erzan gelmeyince bankaya gidiyor. Ben de bankaya gittim. Seçil bankada da yoktu. Yetkililerle görüştük. Olay patlak verdi. Denizbank avukatları da hemen harekete geçti" dedi.

SES KAYITLARI SORUŞTURMA DOSYASINA KONULDU
Yaşananların ardından hemen Seçil Erzan'dan şikayetçi olundu. Hazırlanan şikayet dilekçesine Bülent Çeviker'in eşi İnci Çeviker, Seçil Erzan'la buluştuğu gün yaptığı konuşmaları kayıt altına aldı. Seçil Erzan, banka görevlisi Ali Böcügöz diye tanıttığı Ali Yörük olduğu iddia edilen kişiyi aradı ve para ödemesi için görüşme yapıldı. Çeviker'in cep telefonu ile ses kaydı aldığını anlayan Erzan arasında geçen diyalog şu şekilde:

- "Ne yapıyorsun İnci?

- Kayıt alıyorum.

- Ay şaka gibisin. Yapma… Beni üzme yani. (Erzan telefon görüşmesini hoparlöre alıyor. Suç ortağı iddia edilen Ali Yörük'ü banka çalışanı Ali Böcügöz diye tanıtıyor)

- Şimdi ne yapıyoruz bana söyleyin bakalım, biz İnci Hanım'la bekliyoruz. Ben onu da getiremiyorum oraya. (Ali Yörük olduğu iddia edilen kişi yanıt veriyor) Yani Seçil şöyle söyleyeyim; işlemi iki parça olarak girdiğiniz için biz bunu yetiştirmek için elimizden geleni yapıyoruz ama yetişmezse yarın saat 10.00'da elinizde.

- Ama ben anlatamıyorum bunu müşteriye işte. Yetişirse saat 5.30, 6'ya kadar, zaten bilgi vereceğiz size. Ama yetişmediği takdirde yarın sabah saat 10'da sizde zaten miktar.

- İnci Hanım siz bir şey sormak istiyor musunuz? - Sabah 10'a kadar sabredelim ya. Yetişmemesi için bir engel yok şu an. - Valla ben çok arada, töhmet altında kalıyorum.

- Yarın sabah 10'a kadar bir sıkıntı gözükmüyor.

- Peki yarın sabah 10'da nasıl olacak? Ben İnci'yi alıp tekrar oraya mı geleceğim? Hayır hayır. Buraya olmaz tabi ki. Biz size ödeyeceğiz, size ulaştıracağız. Para kısmını çözelim, ben size bilgi veriyorum. Yarın sabah saat 10 gibi hazırlayın siz kendinizi.

- Bugün olma ihtimali var mı?

- Ben elimden geleni yapıyorum, bugüne yetiştirmek için mücadele veriyoruz ama yetişmezse diye saat 10 kesin diyorum.

- Tamam (Telefondaki erkek yanıt veriyor) Oldu görüşürüz, iyi günler.

- Kim bu Ali Bey? Soyadı ne?

- Dur kuzenim arıyor canım bir saniye.

- Ali Bey'in soyadı ne?

- Ali Böcügöz.

- Genel Müdürlükte mi çalışıyor?

- Saklamada çalışıyor. Onlar bizim maillerde yoklar.

- Ali Bey'in soyadı ne?

- Ali Böcügöz.

- Genel Müdürlükte mi çalışıyor?

- Saklamada çalışıyor."

Milyon dolarlık vurgun yapan Seçil Erzanın Denizbanka verdiği ifade ortaya çıktı! Dikkat çeken sayfa detayı

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