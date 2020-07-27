Foça'dan sonra şimdi de Dikili! CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde susuzluk skandalı

27.07.2020 12:11

CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde yaşanan su sıkıntısı günlerdir çözülemiyor. Foça’dan sonra Dikili’de de su sorunu ortaya çıktı. Peki İzmir’deki su sıkıntısı neden çözülemiyor? Gelişmeler A Haber canlı yayınında ele alındı.

İzmir'in Dikili ilçesinde her yaz yaşanan su sıkıntısı nedeniyle vatandaşlar zor günler geçiriyor. İlçede yaşayanlar ve tatilciler, suyun tankerlerle taşındığını belirterek çözüm beklediklerini söyledi. Peki Türkiye'nin en önemli turizm destinasyonlarından olan İzmir'de su sorunu neden çözülemiyor? Detayları İzmir Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Özgür Hızal A Haber canlı yayınında anlattı.



