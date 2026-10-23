Giriş Tarihi: 23 Ekim 2026 17:14 Güncelleme Tarihi: 23 Ekim 2026 17:26

Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenecek COP31 için İngilizce "Let's COP" adlı özel bir şarkı hazırlandı. İklim değişikliğiyle mücadele ve küresel iş birliği mesajlarının öne çıktığı şarkının video klibinde, Türkiye'nin farklı bölgelerinden doğal güzellikler kullanıldı.

COP31 Başkanı ve Bakan Murat Kurum, klibi "Tek dünya, tek çağrı, Let's COP" mesajıyla paylaştı. 9-20 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek zirvede sera gazı emisyonlarının azaltılması, iklim finansmanı ve iklim değişikliğine uyum gibi başlıkların ele alınması planlanıyor.