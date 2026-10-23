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COP31 için özel bir şarkı bestelendi. “Let’s COP” adlı klipte ülkenin doğal güzellikleri de yer aldı

COP31 için özel bir şarkı bestelendi. “Let’s COP” adlı klipte ülkenin doğal güzellikleri de yer aldı

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Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da 9-20 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek COP31 için İngilizce “Let’s COP” adlı özel şarkı bestelendi. COP31 Başkanı ve Bakan Murat Kurum, Türkiye'nin doğal güzelliklerinden görüntülerin yer aldığı video klibi “Tek dünya, tek çağrı, Let’s COP” mesajıyla paylaştı.

Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenecek COP31 için İngilizce "Let's COP" adlı özel bir şarkı hazırlandı. İklim değişikliğiyle mücadele ve küresel iş birliği mesajlarının öne çıktığı şarkının video klibinde, Türkiye'nin farklı bölgelerinden doğal güzellikler kullanıldı.

COP31 Başkanı ve Bakan Murat Kurum, klibi "Tek dünya, tek çağrı, Let's COP" mesajıyla paylaştı. 9-20 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek zirvede sera gazı emisyonlarının azaltılması, iklim finansmanı ve iklim değişikliğine uyum gibi başlıkların ele alınması planlanıyor.

Hasan Demir
Hasan Demir Takvim.com.tr Haber

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