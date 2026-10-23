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Pendik'te hafriyat kamyonu eczaneye daldı! 7 kişinin yaralandığı kaza kamerada

Pendik'te hafriyat kamyonu eczaneye daldı! 7 kişinin yaralandığı kaza kamerada

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İstanbul Pendik'te sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği hafriyat kamyonu, 9 katlı binanın giriş katındaki eczaneye daldı. Kamyon şoförünün de aralarında bulunduğu 7 kişi yaralandı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

İstanbul'un Pendik ilçesi Velibaba Mahallesi Barbaros Hayrettin Caddesi'nde saat 11.50 sıralarında meydana gelen kazada, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği hafriyat kamyonu 9 katlı binanın giriş katındaki eczaneye daldı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kamyon şoförünün de aralarında bulunduğu 7 yaralı, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, hafriyat kamyonunun bulunduğu yerden kaldırılması için çalışma başlatıldı. Kamyonun eczaneye girdiği anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Hasan Demir
Hasan Demir Takvim.com.tr Haber

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