Giriş Tarihi: 23 Ekim 2026 13:40 Güncelleme Tarihi: 23 Ekim 2026 13:44

İstanbul'un Pendik ilçesi Velibaba Mahallesi Barbaros Hayrettin Caddesi'nde saat 11.50 sıralarında meydana gelen kazada, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği hafriyat kamyonu 9 katlı binanın giriş katındaki eczaneye daldı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kamyon şoförünün de aralarında bulunduğu 7 yaralı, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, hafriyat kamyonunun bulunduğu yerden kaldırılması için çalışma başlatıldı. Kamyonun eczaneye girdiği anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.