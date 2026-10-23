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Aydın Söke'deki kayıpta korkunç detaylar: ''Başını keserek sobada yaktı''

Aydın Söke'deki kayıpta korkunç detaylar: ''Başını keserek sobada yaktı''

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Aydın’ın Söke ilçesinde 2003 yılında kaybolan iki çocuk annesi Elife Doğrul’un akıbeti, Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yeniden gündeme geldi. Canlı yayındaki tanıklıklara ve iddialara göre, Elife Doğrul'un kaybolduğu dönemde kayınbiraderi Metin Musacalı tarafından öldürüldüğü öne sürüldü. Şüphelinin bu vahşi eylemi; kendi eşinin ve birlikte yaşadığı (kuması olduğu belirtilen) diğer kadının gözünü korkutmak, onlara 'ibret olmak' maksadıyla talihsiz kadının başını keserek evdeki sobada yaktığı iddia edildi.

Hasan Demir
Hasan Demir Takvim.com.tr Haber

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