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    • Ekonomi
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    • 20.07.2020 14:43
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    Yine , yine su sorunu! liler bidonlara su doldurup evine götürdü

    ’li Başkanı , şehirdeki su kesintilerine çözüm bulamadı. Eski zamanları anımsatan görüntülere bir yenisi de ’da eklendi. ’nde su kesintisi sonrasında halk su kuyruğuna girdi. Halk, bidonlara su doldurarak evlerinin yolunu tuttu.

    'li belediyelerde su sorunu devam ediyor. 'daki su skandalı ardından bu kez de 'nde eski zamanları anımsatan görüntüler kayda alındı.

    CHP'li Başkanı , şehirdeki su kesintilerine çözüm bulamadı. 'in Foça İlçesi'nde su kesintisi yaşandı. Foça İlçesi'nde yaşayan halk su kesintisi sonrasında su tankeriyle bidonlara su doldurdu.

    İZMİR DE SU KUYRUĞUNDA...
    Sıraya giren Foçalılar tek tek su kaplarını suyla doldurup evlerinin yolunu tuttu. Görüntülere sosyal medya üzerinden tepki yağdı. 'An itibariyle CHP'nin yönettiği belediye, yer … millet su kuyruğunda… İstanbul kuyrukta, yakında 'da böyle olacak demedi demeyin!' şeklinde tepkilerle vatandaş isyan etti.

    DAMLA KAYA-SABAH

    Haberler Ekonomi Yine CHP, yine su sorunu! İzmirliler bidonlara su doldurup evine götürdü
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