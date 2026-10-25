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İstanbul Havalimanı'nda 30 milyon liralık uyuşturucu operasyonu: 25 kilo esrar ele geçirildi

İstanbul Havalimanı'nda 30 milyon liralık uyuşturucu operasyonu: 25 kilo esrar ele geçirildi

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Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Narkokim ekipleri İstanbul Havalimanı'nda risk analizi çalışması gerçekleştirdi. Güney Kore'den İstanbul'a gelen İspanya pasaportlu L.F.C. isimli yolcunun bagajında yapılan incelemede 25 kilo 520 gram esrar ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alınırken soruşturmayı derinleştiren ekipler uyuşturucu maddeyi Bayrampaşa'da teslim alacağı belirlenen B.İ.'yi düzenlenen operasyonla suçüstü yakaladı. Piyasa değeri yaklaşık 30 milyon 624 bin lira olan uyuşturucuyla ilgili iki şüphelinin adli işlemleri devam ediyor.

Serkan Cortaoğlu
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Güncel

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