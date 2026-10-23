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Zonguldak’taki maden faciasında son durum! Vali Hacıbektaşoğlu açıkladı: 2 işçi hayatını kaybetti

Zonguldak’taki maden faciasında son durum! Vali Hacıbektaşoğlu açıkladı: 2 işçi hayatını kaybetti

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Zonguldak’ın Gelik beldesindeki maden ocağında meydana gelen grizu patlamasının ardından Vali Osman Hacıbektaşoğlu açıklama yaptı. Ocakta bulunan 8 işçiden 7’sinin çıkarıldığını belirten Hacıbektaşoğlu, 2 madencinin hayatını kaybettiğini, 5 işçinin yaralandığını ve ocakta kalan bir madenci için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesindeki özel maden ocağında meydana gelen grizu patlamasının ardından Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, yaralıların bulunduğu hastanede açıklamalarda bulundu. Ocakta toplam 8 işçinin bulunduğunu belirten Hacıbektaşoğlu, bu işçilerden 7'sinin çıkarıldığını, 2 madencinin hayatını kaybettiğini ve 5 işçinin yaralandığını söyledi.

Yaralıların sağlık durumuna ilişkin bilgi veren Vali Hacıbektaşoğlu, bazı işçilerin tedavilerinin sürdüğünü, yanık nedeniyle entübe edilen iki yaralıdan birinin Ankara'ya sevk edildiğini, diğerinin de sevk için hazırlandığını belirtti. Ocakta bulunan bir madenciye ulaşıldığını ancak henüz çıkarılamadığını ifade eden Hacıbektaşoğlu, bu işçinin hayati durumunun kesin olarak teyit edilmediğini bildirdi.

GRİZU PATLAMASI NEDİR?

Grizu, kömür madenlerinde bulunan metan gazının havayla belirli oranlarda karışması sonucu oluşan patlayıcı karışımdır. Yeterli yoğunluğa ulaşan bu karışım, bir ateşleme kaynağıyla temas ettiğinde patlamaya neden olabilir. Patlamanın ardından ocakta oluşabilecek yüksek basınç ve ısı, çalışanlar açısından ciddi tehlikeler oluşturabilir.

Zonguldakta grizu patlaması! Gelikteki maden ocağından 2 işçi hayatını kaybetti, 5 yaralı
Zonguldak'ta grizu patlaması! Gelik'teki maden ocağından 2 işçi hayatını kaybetti, 5 yaralı
Hasan Demir
Hasan Demir Takvim.com.tr Haber

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