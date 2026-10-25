Ankara'da ölümlü kaza: Kafa kafaya çarpışan iki otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti
Ankara'nın Polatlı ilçesinde Yunak Yolu üzerinde iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin incelemelerinde araçlardaki 3 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan 4 kişi ise olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Güncel