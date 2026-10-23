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Maden faciasının ardından yaşanan bu zor anlar, işçi yakınlarının endişesini ve acısını gözler önüne serdi.

Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesindeki maden ocağında meydana gelen faciada 3 işçi hayatını kaybetti, 5 işçi yaralandı. Olayın ardından hastane önünde bekleyen madenci yakınları, gelen acı haberlerle büyük üzüntü yaşadı. Bazı yakınlarının sinir krizi geçirdiği anlar kameralara yansıdı.