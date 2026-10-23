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Zonguldak'taki maden faciasında yürek yakan anlar! Aileler hastane önünde sinir krizi geçirdi

Zonguldak'taki maden faciasında yürek yakan anlar! Aileler hastane önünde sinir krizi geçirdi

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Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesindeki maden ocağında meydana gelen faciada 3 işçi hayatını kaybetti, 5 işçi yaralandı. Hastane önünde bekleyen madenci yakınları acı haberlerle sinir krizi geçirdi. Yaşanan o zor anlar kameralara yansıdı.

Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesindeki maden ocağında meydana gelen faciada 3 işçi hayatını kaybetti, 5 işçi yaralandı. Olayın ardından hastane önünde bekleyen madenci yakınları, gelen acı haberlerle büyük üzüntü yaşadı. Bazı yakınlarının sinir krizi geçirdiği anlar kameralara yansıdı.

Maden faciasının ardından yaşanan bu zor anlar, işçi yakınlarının endişesini ve acısını gözler önüne serdi.

Hasan Demir
Hasan Demir Takvim.com.tr Haber

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