SİPER-2 test atışını başarıyla tamamladı: Uçuş sırasında hedef değiştirme kabiliyetini sergiledi
Türkiye'nin yerli ve milli uzun menzilli bölge hava ve füze savunma sistemi SİPER-2, gerçekleştirilen atış testiyle yeni kabiliyetini sahada ispatladı. Belirli bir hedefe doğru ateşlendikten sonra havadayken güncellenen yeni hedefini başarıyla imha eden SİPER-2, operasyonel esnekliğini gösterdi. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, sistemin Çelik Kubbe'nin uzun menzilli katmanını güçlendirdiğini ve değişken tehditlere karşı reaksiyon kapasitesini artırdığını vurguladı. Test aşamasında denize yakın seyreden hedeflere karşı angajman kabiliyetleri ile uçuş esnasında füzenin ikinci hedefe yönlendirilmesi yetenekleri tam başarıyla icra edildi.
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Güncel