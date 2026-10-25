UEFA Uluslar Ligi
CANLI YAYIN
Geri
SİPER-2 test atışını başarıyla tamamladı: Uçuş sırasında hedef değiştirme kabiliyetini sergiledi

SİPER-2 test atışını başarıyla tamamladı: Uçuş sırasında hedef değiştirme kabiliyetini sergiledi

Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!

Türkiye'nin yerli ve milli uzun menzilli bölge hava ve füze savunma sistemi SİPER-2, gerçekleştirilen atış testiyle yeni kabiliyetini sahada ispatladı. Belirli bir hedefe doğru ateşlendikten sonra havadayken güncellenen yeni hedefini başarıyla imha eden SİPER-2, operasyonel esnekliğini gösterdi. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, sistemin Çelik Kubbe'nin uzun menzilli katmanını güçlendirdiğini ve değişken tehditlere karşı reaksiyon kapasitesini artırdığını vurguladı. Test aşamasında denize yakın seyreden hedeflere karşı angajman kabiliyetleri ile uçuş esnasında füzenin ikinci hedefe yönlendirilmesi yetenekleri tam başarıyla icra edildi.

Serkan Cortaoğlu
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Güncel

Bunlar da Var

Şişli'de balkondan yan binanın çatısına geçmek isteyen turist kadın boşluğa düşerek öldü
Şişli'de balkondan yan binanın çatısına geçmek isteyen turist kadın boşluğa düşerek öldü
Ümraniye'de kadın sürücüye saldıran maganda kamerada
Ümraniye'de kadın sürücüye saldıran maganda kamerada
Çankırı'da mantar toplama dönüşü uçuruma yuvarlanan araçta 4 kişi can verdi
Çankırı'da mantar toplama dönüşü uçuruma yuvarlanan araçta 4 kişi can verdi
Aydın Söke'deki kayıpta korkunç detaylar: ''Başını keserek sobada yaktı''
Aydın Söke'deki kayıpta korkunç detaylar: ''Başını keserek sobada yaktı''

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle
AHaber Canlı Yayın İzle
ASpor Canlı Yayın İzle
APara Canlı Yayın İzle
A2Tv Canlı Yayın İzle
ANews Canlı Yayın İzle
VavTv Canlı Yayın İzle
MinikaGo Canlı Yayın İzle
Minika Çocuk Canlı Yayın İzle