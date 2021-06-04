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FETÖ elebaşı yeğeni Selahattin Gülen tutuklandı! Selahattin Gülen kimdir?

FETÖ elebaşı yeğeni Selahattin Gülen tutuklandı! Selahattin Gülen kimdir?
04.06.2021 18:12
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Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından yurt dışında gerçekleştirilen bir operasyon sonucu yakalanan FETÖ/PDY lideri Fetullah Gülen'in yeğeni Selahaddin Gülen tutuklandı.


Ankara Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan Gülen, sağlık kontrolünün ardından adliyeye getirildi. Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade veren şüpheli, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan Gülen, "silahlı terör örgütü yöneticiliği " suçundan tutuklandı.

SELAHADDİN GÜLEN'İN BAĞLANTILARI

FETÖ'nün gizli yapılanmaları ile örgüt elebaşı arasındaki irtibatı sağlıyordu. Aynı zamanda elebaşı Gülen'in sözde özel kalemi olan Cevdet Türkyolu'nun kayın biraderiydi.

Yeğen Gülen, örgütün sözde istişare heyeti üyeleri ve üst düzey sorumluları ile ilişkiliydi. Gülen'in, örgüt elebaşı Gülen'in talimatı ve örgütün gizli yapılanmasının yardımıyla 'den yurt dışına kaçmıştı.

Gülen "Silahlı terör örgütüne üye olma"nın yanı sıra "Küçük Yaştaki Kız Çocuğuna Cinsel Saldırı" suçundan da aranıyordu.

Selahaddin Gülen, MİT operasyonuyla yurtdışında yakalanıp yurda getirildi.

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