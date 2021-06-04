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İBB'nin satın aldığı atlar bakımsızlıktan ölmeye devam ediyor! Zincire vurulan atlar ölümle cebelleşiyor

İBB'nin satın aldığı atlar bakımsızlıktan ölmeye devam ediyor! Zincire vurulan atlar ölümle cebelleşiyor
04.06.2021 19:53
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) satın aldığı 978 atlar bakımsızlıktan ölmeye devam ediyor. Ölen at sayısının 226’ya yükseldiği öğrenildi. İBB tarafından 3 Mayıs 2021 tarihinde yapılan açıklamada, “Atların Adalar’daki bakımı sürecinde çeşitli sebeplerle toplam 224 at ölmüştür” ifadeleri kullanılmıştı. Önceki gün ise ahırlara hapsedilen atlardan bir tanesinin daha öldüğü öğrenilirken ortaya çıkan görüntüler yürekleri sızlattı. Atların Büyükada’daki İSPARK ahırlarında hangi koşullarda kaldığı ise bir kez daha gözler önüne serilmiş oldu.


SABAH gazetesinin gündeme oturan Adadaki atların öldüğü haberleri sonrasında İBB Başkan Danışmanı Murat Ongun, 'Adalar'da atlarımıza nasıl baktığımızı merak edenlere' diyerek paylaştığı görüntülerin ise gerçekle alakası olmadığı bir kez daha ortaya çıktı. Ahırlar içerisinde çekilen görüntülerde atların sağlıksız bir ortamda kaldığı ve zincire vurulmuş halleri dikkat çekti.

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