Türkiye’nin ilk melodili yolu açıldı!

Giriş Tarihi: 19.05.2025 13:50:13 Güncelleme Tarihi: 19.05.2025 14:15:16

Sürücüler belirli hızla ilerlerken Mozart'ın "Türk Marşı"nı duyabiliyor

Müzik Notaları Yolda Yankılanıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'de ilk kez uygulamaya konulan "Melodili Yol" sisteminin Ankara'nın Nallıhan ilçesinde tamamlandığını açıkladı. Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen proje kapsamında, araçların belirli bir hızda seyretmesi durumunda yol yüzeyinden müzikal bir melodi duyulması sağlanıyor. Projenin ilk etabında, sürücüler Mozart'ın ünlü eseri "Türk Marşı"nı yol üzerinden geçerken net şekilde duyabiliyor.

Ses ve Titreşimle Melodi Üretiliyor

Melodili Yol sistemi, yol yüzeyine belirli aralıklarla yerleştirilen işaretlemeler veya oyuklar sayesinde çalışıyor. Araçlar bu özel yüzeyden geçtiğinde oluşan titreşimler ve lastik sesi, önceden belirlenmiş frekansta notalara dönüşüyor. Bakan Uraloğlu, "Bu oyuklar, araçların belirli bir hızla geçtiği takdirde müzikal bir melodi oluşturacak şekilde tasarlandı. Yüzeydeki her bir işaretleme, farklı bir nota üretir" ifadelerini kullandı.

İlk Uygulama Nallıhan'da Tamamlandı

Projenin ilk uygulaması, Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü sorumluluğundaki Nallıhan - Beypazarı Devlet Yolu'nun 21. kilometresinde, Eymir Köyü mevkiinde gerçekleştirildi. 12 Mayıs 2025'te başlatılan çalışmalar, 16 Mayıs 2025 itibarıyla tamamlandı. Yolun, Davutoğlan Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'na zarar vermeyecek mesafede seçildiği vurgulandı.

İkinci Melodili Yol Eskişehir Yönünde

Uygulamanın ikinci etabı ise 17 Mayıs 2025 itibarıyla Ankara-Eskişehir Devlet Yolu'nun Sivrihisar çıkışı 37. kilometresinde, Kertek mevkiinde başlatıldı. Gürültü kaynaklı şikayetlerin önüne geçmek amacıyla, Melodili Yollar yerleşim alanlarından uzak noktalarda hayata geçiriliyor.

Teknik Şartlar Melodinin Kalitesi İçin Önemli

Bakan Uraloğlu, bu sistemin sağlıklı çalışabilmesi için bazı teknik kriterlerin önemli olduğunu belirtti. "Melodili yol uygulaması, sabit 100 km/s hızla seyredilebilen, düz, pürüzsüz ve bozulmamış üstyapıya sahip yollar için uygundur. Melodinin net duyulabilmesi ve uzun ömürlü olması için düşük trafik hacmine ve az ağır taşıt geçişine sahip yollar tercih edilmelidir," dedi.

Hem Sürüş Güvenliği Hem Farkındalık

Melodili Yol uygulamasının sadece estetik değil, işlevsel bir yönü de bulunuyor. Sabit hızda seyir teşviki sayesinde trafik güvenliğine katkı sağlanırken, sürücülerin dikkatinin dağılması da önlenmiş oluyor. Proje, hem mühendislik hem de sanatın birleştiği ilginç bir uygulama olarak dikkat çekiyor.