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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 19 Mart 2024, 13:51 Güncelleme Tarihi: 19 Mart 2024, 13:51

Fena saçmaladı! CHP lideri Özgür Özel'den darbe açıklaması: ''Gençler yaparsa teslim olurum''

CHP Gençlik Kolları'nın İstanbul’da Dijital Gençlik Buluşması’na katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel gençlerin yapacağı bir darbeye teslim olacağını belirterek, "Bütün partilerde 40 yaş üzerindeki siyasetçiler gitsin, bütün partilerde 40 yaş altı siyasetçiler kalsın, ben bu darbeye razıyım." ifadelerini kullandı. Özgür Özel'in skandal darbe sözlerine AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten tepki geldi. Çelik, "Siyasi kelime dağarcığının bu kadar sığ olması da vahimdir" ifadelerini kullandı. Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı Özel'in açıklamalarını A Haber canlı yayınında değerlendirdi. İşte detaylar...

Fena saçmaladı! CHP lideri Özgür Özelden darbe açıklaması: Gençler yaparsa teslim olurum
Fena saçmaladı! CHP lideri Özgür Özel'den darbe açıklaması: Gençler yaparsa teslim olurum

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