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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 20 Mart 2024, 09:42 Güncelleme Tarihi: 20 Mart 2024, 09:42

SON DAKİKA İSTANBUL DEPREM! Yalova sallandı Marmara hissetti | AFAD ve Kandilli'den açıklama

Yalova'da saat 09.21'de 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem İstanbul başta olmak üzere çevre illerden de hissedildi. AFAD depremin büyüklüğünü 3.5 olarak duyurdu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan elde edilen verilere göre Yalova'da 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 9.71 km derinliğinde olan deprem İstanbul başta olmak üzere çevre illerden de hissedildi.

İşte depreme merak edilen dair tüm detaylar;

Büyüklük:3.5 (Ml)

Yer:Marmara Denizi - [02.42 km] Merkez (Yalova)

Tarih:2024-03-20

Saat:09:21:01 TSİ

Enlem:40.67556 N

Boylam:29.24111 E

Derinlik:9.71 km

KANDİLLİ'DEN AÇIKLAMA GELDİ
Öte yandan Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 3.7 olarak duyurdu.

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