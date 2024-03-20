Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan elde edilen verilere göre Yalova'da 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 9.71 km derinliğinde olan deprem İstanbul başta olmak üzere çevre illerden de hissedildi.



İşte depreme merak edilen dair tüm detaylar;

Büyüklük:3.5 (Ml)

Yer:Marmara Denizi - [02.42 km] Merkez (Yalova)

Tarih:2024-03-20



Saat:09:21:01 TSİ

Enlem:40.67556 N

Boylam:29.24111 E

Derinlik:9.71 km

KANDİLLİ'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Öte yandan Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 3.7 olarak duyurdu.