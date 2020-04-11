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Antalya'da yaşayan Fransız Ghazli: Türkiye'de olmak Fransa'da olmaktan daha iyi

Antalya'da yaşayan Fransız Ghazli: Türkiye'de olmak Fransa'da olmaktan daha iyi

11.04.2020 02:27

Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan Fransız Mourad Ghazli, koronavirüse karşı Türkiye'de olmanın Fransa ve Belçika'da olmaktan daha iyi olduğunu söyledi.


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