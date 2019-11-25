Haberler Video Evlat nöbetindeki aileler PKK yandaşları tarafından tehdit ediliyor |Video

Evlat nöbetindeki aileler PKK yandaşları tarafından tehdit ediliyor |Video

25.11.2019 11:47

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiası ile HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin evlat nöbeti 84’üncü gününde de devam ediyor. Terör örgütü PKK mensuplarınca kaçırılan polis memuru Vedat Kaya'nın bası Şehmus Kaya, PKK yandaşlarının evlerinin camlarını kırdığını söyledi.


Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığı iddiası ile 3 Eylül'den bu yana farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi yapan 57 ailenin umutlu bekleyişi 84'üncü gününe girdi. Terör örgütü PKK mensuplarınca kaçırılan polis memuru Vedat Kaya'nın bası Şehmus Kaya, PKK yandaşlarının evlerinin camlarını kırdığını söyledi.

"CAM ÇERÇEVE BIRAKMADILAR"
Kaya, "84 gündür buradayız, sonuna kadarda buradayız. HDP'liler bu binayı boşaltmışlar, zannediyorlar ki biz birkaç gün kalıp gideceğiz. Nereye kaçarlarsa peşindeyiz, bu işin peşini bırakmayacağız. Devletimize de bir çağrımız var, bir komisyon kursunlar çocuklarımızı kurtarsınlar 5 yıl oldu. Yeter artık sabrımız tükendi, bu çocuklar için Cumhurbaşkanımız ve Dışişleri Bakanımızdan rica ediyoruz, bir el atsınlar.

Tehdit herkese geliyor, ben Mardin'e birkaç sefer gittim, komşularım korkudan ziyaretimize gelmiyor. Benim evim Derik'te evimde cam çerçeve bırakmadılar.

Buradan Derik yetkililerine sesleniyorum, evim orada bu PKK yandaşları gidip camlarımı kırıyor, kimse bir şey yapamıyor mu? Ben dilekçede verdim neden engel olmuyorlar, emniyet ve jandarmaya çağrıda bulunuyorum" dedi.

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