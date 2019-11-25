Bella Thorne banyoda çırılçıplak duş aldığı anları takipçileriyle paylaştı |Video 25.11.2019 11:42

Bella Thorne; Amerikalı aktris, şarkıcı ve dansçı... Thorne'nun en iyi bilinen rolü, başrolünü Zendaya ile paylaştığı Haydi Çalkala'daki CeCe Jones rolüdür. Dokuz yaşındayken babası Reinaldo yaşamını yitiren Thorne'nun annesi Tamara Thorne, profesyonel bir fotoğrafçı... Bella'nın sosyal sitelerde paylaştığı fotoğrafların çoğunun çekimi Tamara'ya ait olduğu biliniyor. Sosyal medya üzerinden yaptığı cesur paylaşımlarla sık sık magazin gündemine gelen 22 yaşındaki Bella Thorne, bu kez de duş alırken video paylaştı.

ABD'li aktris Bella Thorne iddialı paylaşımlarıyla çok konuşulmaya devam ediyor. Cesur pozları ve sıra dışı tarzıyla dikkatleri üzerine çeken oyuncu, son paylaşımıyla gündem oldu.

22 yaşındaki genç yıldız, duş alırken çektiği videoyu takipçilerinin beğenisine sundu.

Videoda geçen yıl ağustos ayında bir proje için saçlarını omzuna kadar kestirmek zorunda kaldığını söyleyen ünlü oyuncu, şimdilerde saçlarının uzun ve sağlıklı olmasından çok memnun olduğunu dile getirdi.

Thorne, geçtiğimiz günlerde de duştan önce çektiği çıplak pozuyla takipçilerini şaşırtmıştı.