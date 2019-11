Can Yaman İspanya'yı salladı, devreye polis girdi! Dizileri sınırları aştı |Video 25.11.2019 12:10

Son olarak ekranlara Erkenci Kuş adlı diziyle gelen Can Yaman'ın şöhreti sınırları aştı. Geçtiğimiz aylarda İtalya'yı sallayan Can Yaman bu kez İspanya'yı birbirine kattı. Devreye polis girdi. Can Yaman'ı havalimanı terminalinde yaklaşık 2 bin İspanyol hayranı karşıladı. Dizileri ile ünü sınırları aşan Can Yaman, adeta bir başarı hikayesine imzasını atıyor.

İspanya'nın başkenti Madrid'e gelen aktör Can Yaman'ı havalimanı terminalinde yaklaşık 2 bin İspanyol hayranı karşıladı. Sosyal paylaşım siteleri aracılığıyla Yaman'ın Madrid'e geleceğini öğrenen çok sayıda İspanyol, sabah erken saatlerde terminale gitti.

"HAVALİMANINDA SABAHLADIK"

Can Yaman'ın İspanyol hayranlarından Cristina, "Asturias, Cadiz, Valensiya, İspanya'nın her yerinden yüzlerce kişi Can Yaman'ı görmek için buraya geldi, onu çok seviyoruz. Biz dört arkadaş havalimanında sabahladık, 19 saattir bekliyoruz." ifadelerini kullandı. "Alicante'den sabah çok erken yola çıkıp 6 saat araba kullanarak geldim." diyen Maria ise tek arzusunun sadece oyuncu Can Yaman'ı görmek olduğunu söyledi.

İSPANYA'DAKİ FACEBOOK SAYFASININ 8 BİN ÜYESİ VAR

Madrid Barajas Adolfo Suarez Havalimanındaki birinci terminalin çıkışını dolduran Yaman'ın İspanyol hayranlarının, kalp şeklinde ve "Can" yazılı balonlar taşıdığı görüldü.

İspanyol ve Türkçe "Hoşgeldin", "Sen en iyisinin" yazılı pankartlar taşıyan Yaman hayranları, Facebook'ta 5 ay önce açtıkları "Can Yaman hayranları" sayfasının şimdiden 8 bin üyesi olduğunu belirtti. Bu arada Yaman hayranlarının sayılarının çok fazla olması nedeniyle havalimanındaki özel güvenlikçilerin yanı sıra İspanya ulusal polisi ve jandarma da takviye olarak geldi.

HAYRANLARIYLA BULUŞACAK

Kapıların açılıp Can Yaman'ın çıkışıyla yaşanan izdihamı önlemek için güvenlik koridoru oluşturan İspanyol polisi, Türk aktörü koşarak havalimanından çıkardı. Bu sırada bazı kadın hayranların fenalık geçirdiği görüldü. Havalimanı dışında özel araca bindirilen Can Yaman, polis aracı eşliğinde oteline gitti.

İspanya'da Mediaset televizyon grubunun magazin programlarına konuk olacak Yaman, pazartesi ve salı günü röportajlar vererek, hayranlarıyla buluşacak.