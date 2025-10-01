PODCAST
Eski tip ehliyetler için son tarih 31 Ekim: Süre uzatılmayacak
Giriş Tarihi: 01 Ekim 2025 12:13
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için son günün 31 Ekim olduğunu açıkladı. Sürenin kesinlikle uzatılmayacağını belirten Yerlikaya, bu tarihten sonra eski ehliyetlerin geçersiz sayılacağını duyurdu.
