Eski tip ehliyetler için son tarih 31 Ekim: Süre uzatılmayacak

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için son günün 31 Ekim olduğunu açıkladı. Sürenin kesinlikle uzatılmayacağını belirten Yerlikaya, bu tarihten sonra eski ehliyetlerin geçersiz sayılacağını duyurdu.

