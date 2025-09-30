Peygamberlere küfreden sözde stand-up komedyeni Egemen Şimşek tutuklandı!

TUTUKLANDI Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Şimşek, "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri aşağılama" suçundan tutuklandı.

EMNİYET KİMLİĞİNİ TESPİT ETTİ İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı sosyal medya hesapları üzerinden dini değerlere hakaret edilmesine ilişkin çalışma yaptı.

PEYGAMBERLERE HAKARET Sosyal medya mizah adı altına yayınlar yapan sözde komedyen Egemen Şimşek, peygamberlere yönelik küfürlü konuşmalar, yaptı hakaret etti.

İstanbul'da sosyal medya üzerinden dini değerlere hakaret eden şüpheli tutuklandı.