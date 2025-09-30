PODCAST CANLI YAYIN
Peygamberlere küfreden sözde stand-up komedyeni Egemen Şimşek tutuklandı!

Peygamberlere küfreden sözde stand-up komedyeni Egemen Şimşek tutuklandı!

Sosyal medyada “mizah” adı altında içerikler paylaşan Egemen Şimşek, peygamberlere hakaret içeren ifadeleri nedeniyle gözaltına alındı. “Dini değerlere sövgü” suçlamasıyla adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul'da sosyal medya üzerinden dini değerlere hakaret eden şüpheli tutuklandı.

PEYGAMBERLERE HAKARET

Sosyal medya mizah adı altına yayınlar yapan sözde komedyen Egemen Şimşek, peygamberlere yönelik küfürlü konuşmalar, yaptı hakaret etti.

Sözde komedyen Egemen Şimşek (Ekran görüntüsü)

EMNİYET KİMLİĞİNİ TESPİT ETTİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı sosyal medya hesapları üzerinden dini değerlere hakaret edilmesine ilişkin çalışma yaptı.

Sözde komedyen Egemen Şimşek yakalandı. (DHA)

Kimliği tespit edilen şüpheli Egemen Şimşek (49) polislerce gözaltına aldı.

Sözde komedyen Egemen Şimşek (Ekran görüntüsü)

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Şimşek, "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri aşağılama" suçundan tutuklandı.

Bunlar da Var

Otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı
Otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı
Ergene kaza videosu: 3 ölü 9 yaralı! Çarpışma anı kamerada!
Ergene kaza videosu: 3 ölü 9 yaralı! Çarpışma anı kamerada!
GÜLLÜ'NÜN SON ANLARI - İZLE
GÜLLÜ'NÜN SON ANLARI - İZLE
Çekerek'te trafik kazası 1 ölü 3 yaralı
Çekerek'te trafik kazası 1 ölü 3 yaralı

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle