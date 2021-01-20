Eski İYİ Partili İsmail Ok ve İsmail Koncuk Muharrem İnce'nin partisine mi geçecek?

Son dakika haberi...CHP'den ayrılıp parti kurma hazırlığında olan Muharrem İnce'nin partisine İYİ Parti ve CHP'li bazı vekillerin geçeceği konuşulurken eski İYİ Parti'li iki vekilden flaş açıklamalar geldi. İsmail Koncuk ve İsmail Ok 'İnce' iddialarını A Haber'e yanıtladı. A Haber'de yayınlanan Memleket Meselesi programının şefi Emine Kavasoğlu Muharrem İnce'nin kuracağı yeni parti hakkındaki son gelişmeleri canlı yayında aktardı.