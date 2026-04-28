Otobüs alev alev yandı, yolcular son anda kurtuldu

Muğla'nın Marmaris-Datça Karayolu üzerinde akşam saat 19.00 sıralarında büyük bir tehlike atlatıldı. Edinilen bilgiye göre, Mezargediği mevkiinde seyir halinde olan bir tur otobüsünün motor bölümünden henüz belirlenemeyen bir nedenle dumanlar yükselmeye başladı. Durumu erken fark eden otobüs şoförü, aracı güvenli bir noktaya çekerek yolcuların ivedilikle tahliye edilmesini sağladı.

Alevler ormanlık alana tehdit oluşturdu

Yolcuların araçtan inmesinden kısa bir süre sonra otobüs tamamen alevlere teslim oldu. Bölgenin ormanlık alan olması nedeniyle yangın büyük bir risk oluştururken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekibi ve Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı arazözler sevk edildi. Ekipler, gökyüzünü kaplayan yoğun duman ve şiddetli alevlere dört bir koldan müdahale etti.

Ekiplerin hızlı müdahalesi faciayı engelledi

İtfaiye ve orman ekiplerinin koordineli çalışması sayesinde yangın, yol kenarındaki çam ağaçlarına sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Şans eseri herhangi bir can kaybı veya yaralanmanın yaşanmadığı olayda, tur otobüsü tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Soğutma çalışmalarının ardından jandarma ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlatırken, karayolundaki trafik akışı kontrollü olarak normale döndü.