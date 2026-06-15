CHP'den AK Parti'ye geçmişti: Belediye başkanına neşterli saldırı girişimi

Giriş Tarihi: 15 Haziran 2026 20:51

Araçların arasına saklanıp çıkışını beklemiş

Olay, Dinar Belediyesi binası yakınlarında meydana geldi. Belediye Meclis toplantısının ardından binadan ayrılan Dinar Belediye Başkanı Veysel Topçu'nun yolu, araçların arasına saklanan Kemal E. isimli şahıs tarafından kesildi. Elindeki neşterle Başkan Topçu'nun üzerine doğru yürüyen şüpheli, bağırmaya ve hakaretler savurmaya başladı. Durumu fark eden partililerin ve zabıta ekiplerinin araya girmesiyle Başkan Topçu bölgeden uzaklaştırıldı. Yaşanan hareketli dakikalar çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

"Neden parti değiştirdiğimi sorup hakaretler etti"

Uğradığı saldırı girişiminin ardından açıklamalarda bulunan Dinar Belediye Başkanı Veysel Topçu, şahsı önceden tanıdığını ve birçok suçtan sabıkası olduğunu belirterek olayı şöyle anlattı:

"Şahıs belediyedeki araçların arasına saklanmış. Cezaevinden yeni çıktığıyla ilgili bilgim var. Üzerime doğru yürüyerek neden CHP'den AK Parti'ye geçtiğim konusunda bağırıp çağırıp hakaretler etmeye başladı. Ben kendisini tanıdığım ve bana zarar vereceğinden endişe ettiğim için yanından hızla uzaklaştım. Bu sırada arkamdan küfürler etmeye devam ediyordu. Durumu gören zabıtalar ve o sırada bölgede olan AK Parti İlçe Başkanı Hüseyin Demir şahsın yanına giderek uzaklaşmasını istedi. Olay yerindeki arkadaşlarımdan aldığım bilgiye göre şüphelinin elinde neşter varmış. Kendisini sakinleştirmeye gelenlerle de tartıştıktan sonra ayrılmış. Biz de kendisinden şikayetçi olduk."

Çok sayıda sabıkası olan şüpheli gözaltında

Olay yerinden uzaklaşmasının ardından emniyet güçleri tarafından takip edilen ve çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenilen Kemal E., polis ekiplerinin çalışması sonucu kısa sürede kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan adli soruşturma sürüyor.