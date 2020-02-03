Esad rejimi İdlib'i vurdu: 7 ölü, 8 yaralı

Suriye'de Esad rejimi ve Rus savaş uçakları İdlib kırsalındaki Sarmin köyüne hava saldırısı düzenledi. Sivil yerleşimlerini hedef alan saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Olay yerine sivil savunma ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Köydeki evlerde büyük maddi hasar meydana geldiği öğrenildi.
Esad rejimi İdlib'i vurdu: 7 ölü, 8 yaralı03.02.2020 11:35
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