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Esad rejimi İdlib'i vurdu: 7 ölü, 8 yaralı

Esad rejimi İdlib'i vurdu: 7 ölü, 8 yaralı

03.02.2020 11:35

Suriye'de Esad rejimi ve Rus savaş uçakları İdlib kırsalındaki Sarmin köyüne hava saldırısı düzenledi. Sivil yerleşimlerini hedef alan saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Olay yerine sivil savunma ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Köydeki evlerde büyük maddi hasar meydana geldiği öğrenildi.


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