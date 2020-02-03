Uşak'ta tıra arkadan çarpan otomobilde can pazarı 03.02.2020 12:10

Uşak’ta otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Yaralılar otomobilde sıkışırken, ekipler kurtarmak için seferber oldu. İşte o anlar...

Kaza Uşak-Ankara karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Uşak'tan Banaz istikametine giden Onur Özcan idaresindeki 64 EB 069 plakalı otomobil Uşak-Ankara karayolu 7. kilometresinde önünde seyreden İbrahim Erbay idaresindeki 45 ACM 212 plakalı tıra arkadan çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle ortalık bir anda savaş alanına döndü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma, 112 Acil Sağlık ekipleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Uşak itfaiyesi araçta sıkışan diğer yolcuyu kurtarırken yaralılar ambulanslarla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Karayolu yaklaşık yarım saat trafiğe kapalı kalırken jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.