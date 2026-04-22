Hemşin’de heyelandan saniyelerle kurtuluş

Rize'nin Hemşin ilçesi Kantarlı köyünde, heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan yolu açmak için Rize İl Özel İdaresi ekipleri çalışma başlattı. İş makinesiyle yoldaki kaya ve toprak kütleleri temizlenirken, yamaçta ikinci bir hareketlilik yaşandı.

Operatörün dikkati faciayı önledi

Yamacın aniden çöktüğünü fark eden iş makinesi operatörü, büyük bir soğukkanlılıkla geri manevra yaptı. Tonlarca ağırlıktaki toprak ve kaya parçaları saniyeler içinde operatörün az önce bulunduğu noktayı kapladı. Operatör, mutlak bir ölümden son anda kaçarak kurtuldu.