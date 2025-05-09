SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Erzurum’da korkutan baca yangını!
Haberler Haber Videoları

Erzurum'da korkutan baca yangını!

Giriş Tarihi: 9.05.2025 16:13:50 Güncelleme Tarihi: 9.05.2025 16:19:09

Erzurum'un en işlek yerlerinden birisi olan Cumhuriyet Caddesi'nde bir lokantanın bacasında çıkan yangın paniğe neden oldu. Esnaf ve vatandaşların müdahalesiyle alevler itfaiye gelmeden kontrol altına alındı.

Erzurum'un en işlek noktalarından biri olan Cumhuriyet Caddesi'nde, öğle saatlerinde bir tavuk döner lokantasının bacasında yangın çıktı. Bir anda yükselen alevler ve siyah dumanlar, çevre sakinlerinde büyük paniğe yol açtı. Şehrin farklı noktalarından da görülebilen dumanlar, caddeyi adeta kapladı.

Esnaf İlk Müdahaleyi Hortumla Yaptı
Yangının fark edilmesiyle birlikte çevredeki esnaf hızla harekete geçti. Lokantaya ait bacadan yükselen alevlere, iş yerlerinden getirilen su hortumlarıyla müdahale edildi. O anlarda bazı vatandaşların da ellerindeki yangın söndürücülerle söndürme çalışmalarına destek verdiği gözlemlendi.

İtfaiye Olay Yerine Sevk Edildi
İhbar üzerine olay yerine hızla intikal eden Erzurum Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangının daha büyük bir felakete dönüşmeden söndürülmesi çevrede derin bir nefes aldırdı.

Yangının Nedeni Araştırılıyor
Bacada başlayan yangının çıkış sebebi henüz kesinlik kazanmazken, olayla ilgili itfaiye ve polis ekiplerinin incelemeleri sürüyor. İş yerinde maddi hasar oluşurken, can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı bildirildi.

SIRADAKİ VİDEO
Başkan Erdoğan'dan MÜSİAD 28. Olağan Genel Kurulu'nda dikkat çeken mesajlar!
09.05.2025Cuma
17 yaşındaki Gül Peyğ 21 gündür kayıp: Ablasının eski sevgilisiyle kaçtığı iddiası!
09.05.2025Cuma
Bakırköy'de otele silahlı saldırı Öldürüp kaçtı! - Video
09.05.2025Cuma
SON DAKİKA... DEM Parti'den Pervin Buldan'a suikast iddiasına net yanıt!
09.05.2025Cuma
Şanlıurfa’da durdurulan TIR'dan uyuşturucu fışkırdı!
09.05.2025Cuma
Bunlar da Var
Sivas’taki vahşette sır perdesi aralandı! 01:58
Sivas'taki vahşette sır perdesi aralandı!
09.05.2025Cuma
Gaziosmanpaşa’da okul servisi faciası: 5 yaşındaki Metehan’ın ölümü kamerada! 00:21
Servis faciası: 5 yaşındaki Metehan’ın ölümü kamerada!
08.05.2025Perşembe
Konya’da feci kaza: Ağaca çarpan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti 01:26
Ağaca çarpan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti
08.05.2025Perşembe
PKK silah bırakıyor! 15:38
PKK silah bırakıyor!
09.05.2025Cuma
CANLI YAYIN