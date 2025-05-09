Erzurum’da korkutan baca yangını!

Giriş Tarihi: 9.05.2025 16:13:50 Güncelleme Tarihi: 9.05.2025 16:19:09

Erzurum'un en işlek noktalarından biri olan Cumhuriyet Caddesi'nde, öğle saatlerinde bir tavuk döner lokantasının bacasında yangın çıktı. Bir anda yükselen alevler ve siyah dumanlar, çevre sakinlerinde büyük paniğe yol açtı. Şehrin farklı noktalarından da görülebilen dumanlar, caddeyi adeta kapladı.

Esnaf İlk Müdahaleyi Hortumla Yaptı

Yangının fark edilmesiyle birlikte çevredeki esnaf hızla harekete geçti. Lokantaya ait bacadan yükselen alevlere, iş yerlerinden getirilen su hortumlarıyla müdahale edildi. O anlarda bazı vatandaşların da ellerindeki yangın söndürücülerle söndürme çalışmalarına destek verdiği gözlemlendi.

İtfaiye Olay Yerine Sevk Edildi

İhbar üzerine olay yerine hızla intikal eden Erzurum Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangının daha büyük bir felakete dönüşmeden söndürülmesi çevrede derin bir nefes aldırdı.

Yangının Nedeni Araştırılıyor

Bacada başlayan yangının çıkış sebebi henüz kesinlik kazanmazken, olayla ilgili itfaiye ve polis ekiplerinin incelemeleri sürüyor. İş yerinde maddi hasar oluşurken, can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı bildirildi.