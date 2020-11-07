Erman Toroğlu Fenerbahçe - Konyaspor maçını yorumladı! "Kedinin fareyle oynadığı gibi"

Yaptığı transferlerle sezona damga vuran Fenerbahçe darmadağın oldu. Süper Lig'in 8. haftasında Konyaspor'u evinde konuk eden Kanarya 0-2 mağlup olarak bu sene ilk yenilgisini almış oldu. Maçı A Spor ekranlarında yorumlayan Erman Toroğlu flaş açıklamalar yaptı. Toroğlu "Konyaspor tabiri caizse Fenerbahçe ile kedinin fare ile oynadığı gibi oynadı." dedi.