Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı kim oldu? Alparslan Bayraktar kimdir? Alparslan Bayraktar kaç yaşında, nereli ve mesleği nedir?

Bugün mazbatasını MHP Lideri Devlet Bahçeli'den alan Başkan Recep Tayyip Erdoğan yemin ederek göreve başladı. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde görev alacak bakanların ismi tek tek duyuruldu. Peki, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar kimdir? Alparslan Bayraktar kaç yaşında, nereli ve mesleği nedir?

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI ALPARSLAN BAYRAKTAR KİMDİR?

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (ETKB) Bakan Yardımcısı olarak görev yapmakta olan Alparslan Bayraktar, 2016-2018 yılları arasında ETKB Müsteşar Yardımcılığı ve Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü; 2010-2016 yılları arasında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nda Kurul Üyeliği yaptı. Kamu görevlerinden önce ise yurtiçinde ve yurtdışında özel sektörde çalıştı.

Uluslararası kuruluşlar bünyesinde enerji yönetimi ve düzenlemeleri alanında çalışmaları bulunan Bayraktar, Enerji Düzenleyicileri Konfederasyonu (ICER) ve Enerji Düzenleyicileri Bölgesel Birliği (ERRA) Başkanlığı yapmıştır. Bayraktar halen Dünya Enerji Konseyi Türkiye Başkanlığını yürütmektedir.

Alparslan Bayraktar lisans eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümünde tamamlamıştır. Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden Ekonomi Hukuku alanında ve Fletcher School of Law and Diplomacy'den Uluslararası İlişkiler alanında yüksek lisans derecelerine sahiptir. Doktorasını ise Orta Doğu Teknik Üniversitesi Yer Sistem Bilimleri Bölümünde Enerji Ekonomisi ve Politikası alanında yapmıştır.

BAŞKAN ERDOĞAN TBMM'DE YEMİN ETTİ

Yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Genel Kurulunda yemin etti. Genel Kurul, Geçici TBMM Başkanı, MHP Genel Başkanı ve Osmaniye Milletvekili Devlet Bahçeli başkanlığında açıldı.

Başkan Erdoğan'ı, AK Parti ve MHP milletvekilleri ile salondaki davetliler uzun süre ayakta alkışladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Başkanlık Divanı'nda, Cumhurbaşkanı seçildiğine dair tutanağı Devlet Bahçeli'den teslim aldı ve ant içmek için hitabet kürsüsüne geçti.

TBMM Geçici Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Başkanı seçimi için 7 Haziran Çarşamba saat 14.00'te toplanmak üzere birleşimi kapattı.