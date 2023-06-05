KIRGIZİSAN DARBE haberi: Kırgızistan'da darbe girişimi! Asker ve bürokratlara operasyon başlatıldı

Kırgızistan'da darbe girişimi!

Kırgızistan Devlet Ulusal Güvenlik Komitesi, ülkede darbe teşebbüsünde bulundukları tespit edilen şahıslara bugün eşzamanlı operasyon yürüttü. Ülkenin çeşitli bölgelerinde düzenlenen operasyonlarda, darbeye katılması muhtemel olan kişiler gözaltına alındı.

110 GÖZALTI

İlk gelen bilgilere göre 110 asker ve bürokrat gözaltına alındı.

Kırgızistan'da haber servisleri, bugün icra edilen operasyonun görüntülerini paylaştı.

Edinilen bilgilere göre, ülkede bir grup, Sadır Caparov iktidarını devirmek üzere hazırlık yapıyordu. Kırgızistan güvenlik güçlerinin gözaltına aldığı şahıslar hakkında henüz ayrıntılı bilgi verilmedi.

DAHA ÖNCE DE OLDU

Kırgızistan, sık sık darbe girişimi ve halk hareketlerine sahne oluyor. 2021 yılında, darbe planladığı şüphesiyle Kırgızistan Milletvekili Baktıbek Cetigenov gözaltına alınmıştı. Ayrıca, o dönemde Cetigenov ve El Intımagı Derneği Başkanı Askat Temraliyev'in başkent Bişkek'te protestolar için gizli anlaşma yaptığı bildirilmişti.

Cetigenov'un söz konusu protestolar ile iktidarı ele geçirmeyi planlandığı ortaya çıkarılmış ve daha sonra gözaltına alınarak tutuklanmıştı.