Yeni Kabine ne zaman açıklanacak? Yeni Kabinenin ilk toplantısı ne zaman? Başkan Erdoğan'dan flaş açıklama

14 Mayıs ve ardından gerçekleştirilen 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı 2. turunda rakibi açık bir farkla geride bırakan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yeniden göreve seçildi. Başkan Erdoğan, bugün Meclis Başkanı Devlet Bahçeli'den mazbatasını almasının ardından TBMM'de yemin ederek göreve başladı. Yeminin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen "Göreve Başlama Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Erdoğan Açıklamasında yeni kabineye ilişkin açıklamada bulundu. Peki; Yeni kabine ne zaman açıklanacak? Yeni kabinenin ilk toplantısı ne zaman? İşte detaylar...