En keskin viraj! CHP'nin Başkanlık sistemine karşı emperyalist işgal tehdidinin perde arkası

Türkiye, ekonomik, askeri ve sosyal sorunlarını bürokraside organize hareket eden vesayete rağmen siyasi liderliğin gücüyle aşmasını bildi. Buna rağmen her seçimde kaybettikleri Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a karşı her alanda tehditlerini devam ettirdiler. Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan, bugünkü yazısında HDP ile bile ittifağı kabul ettiren CHP'nin, Batı'dan gelen bir işgale karşı seçmenini hazırladığını açıkladı. Haberin detayları...

Milli ve yerli kelimesine bile tahammül edemeyen müstemleke zihinlerden kirli plan. CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un Başkan Erdoğan'ı devirmek için emperyal işgali savunan sözleri gündemdeki yerini koruyor. Özkoç'un Türkiye için korkunç tehdit içeren sözlerini Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan değerlendirdi.

İşte Kaplan'ın "İşgale hazırlık" başlıklı köşe yazısı:

CHP Grup Başkanvekili, yani Kılıçdaroğlu'ndan sonra CHP'yi Millet Meclisi'nde en yüksek temsil makamında olan kişilerden Engin Özkoç katıldığı bir canlı yayında şöyle demiş:

İŞTE O TEHDİT

"Başka bir egemen gücün müdahalesine gerek kalmadan parlamenter sistemi yeniden inşa etmeliyiz."

"YÜZDE 52 HALK DESTEĞİ"

Başka ne demiş:

"Irak'ta saray var mıydı? Vardı. Bir diktatör de var mıydı? Vardı. Orada ABD ile iş birliği içerisinde miydi? Evet öyleydi. Yıllarca beraber Libya ile diğerleriyle, Mısır ile olduğu gibi mücadele alanı yürütüldü. Türkiye'de saray var mı? Var. Eskiden olduğu gibi bir Pembe Köşk'ten, Çankaya Köşkü'nden bahsetmiyoruz. Mütevazilikten bahsetmiyoruz, saraydan bahsediyoruz. Türkiye'de bir diktatör var mı? Var. Ortadoğu'da nasıl demokrasi yok, saraylar var. Halkın çıkarlarını gözeteceğiz diye bir anlayış yükseldiyse, Türkiye'de de aynı şekilde buna benzer bir beka sorunu vardır."

Şimdi ben Külliye'nin Türkiye Cumhuriyeti'nin tapulu malı olduğunu mu anlatayım, Başkan Erdoğan'ın "Adam kazandı" sözlerinde ifadesini bulan yüzde 52 halk desteği ile seçilmiş olduğundan mı bahsedeyim? Erdoğan'dan önceki Türkiye'de Kürdün sesinin, dindarın hakkının, gayrimüslimin adının olmadığının mı anlatayım? Yoksa yapımı 1932'de biten Çankaya Köşkü yerine Dolmabahçe'de ikamet eden Atatürk'ü mü hatırlatayım?

HDP VE BİR SONRAKİ LEVEL: BATI İŞGALİ

Hiçbiri. Çünkü lafı uzatmaya gerek yok. Burada önemli olan esas nokta şudur: CHP, nasıl seçmenini HDP ile ittifaka ikna ettiyse, şimdi de olası bir işgalin dahi Erdoğan'ın tekrar Cumhurbaşkanı seçilmesine yeğ olduğunu açıkça ifade ediyor.

Özkoç'un tezi, Amerika Saddam'ı devirirken neo-conların kullandıklarının birebir aynısıdır. Bu mantık yürütmenin ucu "Edirne'ye Enver gireceğine, Bulgar girsin" diyenlerin zihniyetine çıkar. Sorsan Damat Ferit düşmanıdırlar!

Günümüzden örnek isterseniz FETÖ elebaşının darbeden hemen sonra yaptığı "Haçlı'nın ülkenizi işgal etmesi çok tehlikeli değildir" açıklaması akla gelir. Sorsan FETÖ karşıtıdırlar!

Ne demişti Kılıçdaroğlu:

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