Sözcü, "Bu neyin intikamı" başlığıyla 28 Şubat'ın darbeci paşalarını destekledi

28 Şubat 'Postmodern Darbe'sinin failleri 24 yılı aşan bir süre sonra hapse gönderildi. Boğaz sermayesinden ve Batı'dan destek alan darbeci generallerin İslam'ı yaşayanlara karşı giriştiği darbe sonrası seçilmiş hükümet istifa etmek zorunda kaldı. Milyonlarca vatandaş mağdur duruma düşerken ülkede laik ve laik olmayan kutuplaşması zirve yaptı. Kılık kıyafet nedeniyle bürokraside yüzbinlerce fişleme yapıldı. Başörtüsü öğrenciler ve öğretmenler okullara - üniversitelere alınmadı. Devletin yanı sıra özel işletmelerde de mobbing zirve yaptı. Müslümanlığı yaşamak isteyenler insanlık dışı eziyete maruz bırakıldı.
5. KOL FAALİYETİYLE 28 ŞUBAT İÇİN ZEMİN HAZIRLANDI
100 yılı aşkın süredir bürokrasiye çöreklenmiş vesayetin medyası tarafından gerçekleştirilen psikolojik harekat ile seçilmiş hükümet yıpratıldı. Seküler ve laiklere tamamen gerçek dışı bilgiler sunularak devamlı korku pompalandı. Ordudaki gladyonun darbe yapmasına hazırlanan süreç, Doğan medyasının öncülüğünde ilmek ilmek işlendi. Türkiye'nin en karanlık günlerinin hasretini çeken fondaş medya organı Sözcü bugün 28 Şubatvari bir manşetle okuyucularının karşısına çıktı.
DARBECİLERİ SAVUNAN SÖZCÜ, ÖZÜR DİLEMELİ
Darbecileri savunan bir dil kullanan Sözcü, "Bu neyin intikamı!" başlığıyla çıktı. Haberde, muhafazakar olduğu için işten atılan yüzbinlerce vatandaşa, genç kadınların üniversite okumasına engel olunmasına kısacası bunca zulme imza atan darbeciler için, "yaşları 80 üzeri olan emekli generallerin hapse atılması" gibi duygu sömüren ifadeler kullanıldı.
28 Şubat algısını andıran haberde sarıklı amiralin emekli edilirken emekli generallerin cezaevine gitmesi vurgulanarak, şeytani bir dil kullanıldı. Zalim darbecileri kahraman gibi gösteren vesayet gazetesi, kararın hukuksuz olduğunu ileri süren açıklamaları öne çıkardı.
DARBECİ ÇETİN DOĞAN CEZAEVİNDE MEYDAN OKUDU: YİNE OLSA YİNE YAPARIM
Haberde darbeci general Çetin Doğan'ın, "Yanlış bir şey de yapmadım. 28 Şubat dönemiyle ilgili attığım her imzanın arkasındayım, yine böyle bir çalışma olsa aynı imzaları atarım" dediği aktarıldı.
CUMHURİYET'TEN DARBE HİZMETİ!