Sözcü, "Bu neyin intikamı" başlığıyla 28 Şubat'ın darbeci paşalarını destekledi

100 yılı aşkın süredir bürokrasiye çöreklenmiş vesayetin medyası tarafından gerçekleştirilen psikolojik harekat ile seçilmiş hükümet yıpratıldı. Seküler ve laiklere tamamen gerçek dışı bilgiler sunularak devamlı korku pompalandı. Ordudaki gladyonun darbe yapmasına hazırlanan süreç, Doğan medyasının öncülüğünde ilmek ilmek işlendi. Türkiye'nin en karanlık günlerinin hasretini çeken fondaş medya organı Sözcü bugün 28 Şubatvari bir manşetle okuyucularının karşısına çıktı.

DARBECİLERİ SAVUNAN SÖZCÜ, ÖZÜR DİLEMELİ

Darbecileri savunan bir dil kullanan Sözcü, "Bu neyin intikamı!" başlığıyla çıktı. Haberde, muhafazakar olduğu için işten atılan yüzbinlerce vatandaşa, genç kadınların üniversite okumasına engel olunmasına kısacası bunca zulme imza atan darbeciler için, "yaşları 80 üzeri olan emekli generallerin hapse atılması" gibi duygu sömüren ifadeler kullanıldı.

28 Şubat algısını andıran haberde sarıklı amiralin emekli edilirken emekli generallerin cezaevine gitmesi vurgulanarak, şeytani bir dil kullanıldı. Zalim darbecileri kahraman gibi gösteren vesayet gazetesi, kararın hukuksuz olduğunu ileri süren açıklamaları öne çıkardı.

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